فعالیت سامانه بارشی در اصفهان تا پایان نخستین هفته بهار ادامه دارد

نوید حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: باتداوم فعالیت امواج ناپایدار بارشی تا اواخر هفته در سطح استان، افزایش ابر، رگبار باران همراه با رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و در مناطق سردسیر استان نیز احتمال بارش برف و تگرگ وجود دارد.

به گفته وی، در مناطق مستعد، وزش باد به نسبت شدید تا شدید و تند باد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه بارش ها به طور عمده در نیمه جنوبی و غربی استان و از روز دوشنبه تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود، خاطرنشان کرد: وزش باد در بیشتر مناطق استان، پدیده غالب خواهد بود.

حاجی بابایی با اشاره به اینکه میانگین دمای استان طی ۲۴ ساعت آینده بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۳ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا یکشنبه به هفت درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی افزود: خورو بیابانک با بیشینه دمای ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.