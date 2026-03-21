پوشش بیمه‌ سلامت برای ۴۵ میلیون ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بیمه سلامت ایران، محمد مهدی ناصحی در پیام تبریک نوروز نوشت: «سالی که گذشت، برای ایران اسلامی سالی آمیخته با تلخی‌ها و داغ‌های ملی بود؛ شهادت مقام معظم رهبری و شخصیت‌هایی که الهام‌بخش صبر، استقامت و امید بودند، همچنان در جان جامعه زنده است و ما را بیش از پیش به مسئولیت‌های سنگین‌مان در خدمت به مردم متذکر می‌سازد.

سازمان بیمه سلامت ایران، به پشتوانه مسیر روشن ترسیم‌شده از سوی رهبر شهید انقلاب در حوزه عدالت در سلامت، خدمت به بیش از ۴۵ میلیون بیمه‌شده را وظیفه‌ای خطیر و افتخاری بزرگ می‌داند. ما بر این باوریم که همان‌گونه که بارها توسط رهبر شهید انقلاب تأکید شده، بیمار به جز درد بیماری نباید دغدغه دیگری داشته باشد؛ این مهم، رسالت بنیادین کارکنان و مدیران سازمان در تمام سطوح به شمار می‌رود.

در همین راستا، پوشش رایگان بیمه سلامت برای دهک‌های اول تا پنجم برای بیش از ۱۰ میلیون نفر، پوشش رایگان بیمه سلامت برای روستاییان و عشایر برای بیش از ۱۹ میلیون نفر، پوشش بیمه سلامت برای دهک‌های ششم تا دهم با کمک هزینه دولت متناسب با درآمد، بیمه مادران باردار و کودکان تا ۵ سالگی بدون شرط خانوار، حمایت از توانخواهان بهزیستی و مددجویان کمیته امداد، اجرای ۱۰۰ درصدی نسخه الکترونیک، هوشمندسازی سازمان با راه اندازی سامانه‌ها، پاسخگویی شبانه روزی از طریق سامانه ۱۶۶۶، پوشش بیمه‌ای ۲۰ خدمت دندان پزشکی پایه، پوشش خدمات روان شناسی، تدوین بسته خدمات سلامت سالمندان و پیشگیری سطح چهارم، اجرای برنامه پیشگیری هزار روز طلایی برای سلامت مادر و کودک، حمایت از ۱۳۰ گروه بیماری خاص و صعب العلاج از جمله اقدامات سازمان بیمه سلامت ایران در سال گذشته است.

امید آن‌که در سال پیش‌رو، با همدلی، تلاش خستگی‌ناپذیر و تکیه بر ایمان به آینده‌ای روشن، بتوانیم مسیر خدمت‌رسانی عادلانه‌تر، گسترده‌تر و اثربخش‌تر را ادامه دهیم و در سایه انسجام ملی و تلاش جمعی، کشور عزیزمان به سربلندی و آرامش روزافزون دست یابد. برای همه خدمتگزاران نظام سلامت، سالی سرشار از برکت، سلامت و توفیق آرزو می‌کنم.»