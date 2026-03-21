حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، طی امروز در ارتفاعات و مناطق شمالی استان احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی افزود: همچنین با ورود سامانه بارشی جدید از اواخر وقت فردا یکشنبه، تا پایان هفته در سطح استان بوشهر به تناوب و در برخی ساعات بارش پراکنده باران، گاهی همراه با رگبار و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: در این مدت خلیج فارس و سواحل و فراساحل استان بوشهر نیز در برخی ساعات متلاطم خواهد بود.

وی گفت: طی ساعات آینده آسمان استان بوشهر نیمه‌ابری تا ابری همراه با غبار محلی پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات و مناطق شمالی احتمال بارش پراکنده باران، گاهی رگبار و رعد و برق وجود دارد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی دور از انتظار نیست.

شکوهی ادامه داد: جهت وزش باد در استان غالباً جنوب شرقی و گاهی جنوب غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت خواهد بود و از فردا پیش از ظهر جهت باد جنوب شرقی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین درباره وضعیت موج در خلیج فارس تصریح کرد: ارتفاع موج خلیج فارس در سواحل استان بوشهر ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود که از فردا پیش از ظهر به ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر افزایش می‌یابد.