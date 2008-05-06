کشف سیاه چاله ای که خارج از کهکشان خود شکل گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه فیزیک فرا زمینی ماکس پلانک مونیخ آلمان برای اولین بار موفق شدند سیاه چاله ای را رصد کنند که خارج از کهکشان خود منفجر شده و شکل گرفته است.

تاکنون دانشمندان توانسته بودند برپایه مدلهای تئوریک و شبیه سازیهای رایانه ای وجود این سیاه چاله را نشان دهند اما اکنون با این کشف این نظریات تائید شد.

به گفته این ستاره شناسان، وقتی دو سیاه چاله گداخته می شوند امواج گرانشی تولید شده از آنها در یک جهت مشخص گسیل می شوند و همزمان در جهت مخالف سیاه چاله شکل می گیرد. اگر سرعت این سیاه چاله بیشتر از فشار گداختگی باشد سیاه چاله می تواند خارج از کهکشان منفجر شود که این پدیده در سیاه چاله ای مورد بررسی این دانشمندان با شناسه SDSSJ092712.65+294344.0 اتفاق افتاده است.

براساس گزارش پایگاه خبری Space، این دانشمندان موفق شدند با کمک رصدهای ماهواره " ROSAT" به این کشف دست یابند.

این رصدها نشان می دهد که ابرهای گازی که دیسک این سیاه چاله را می سازند و با سرعت دو هزار و 650 کیلومتر بر ثانیه می چرخند جرمی در حدود 100 میلیون برابر جرم خورشید دارند.

نتایج این رصدها می تواند در خصوص تکامل کهکشانهای نخستین توضیح دهد.