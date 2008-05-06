ایجاد اداره کل دانشجویان غیرایرانی/ تقویت وضعیت معیشتی دانشجویان دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود ملاباشی صبح امروز در نشست مطبوعاتی معاونت دانشجویی وزارت علوم در دانشگاه پیام نور در خصوص برنامه های معاونت دانشجویی وزارت علوم به مناسبت سال نوآوری و شکوفایی گفت: ایجاد هسته های علمی تخصصی دانشجویی در داخل و خارج از کشور یکی از برنامه های این معاونت است که در نظر داریم هسته های علمی تخصصی دانشجویی را همان طور که در داخل کشور شکل گرفته است به طور رسمی در کل کشورهایی که در آنها رایزن علمی و فرهنگی داریم ایجاد کنیم.

تقویت وضعیت معیشتی دانشجویان دکتری از مهر ماه

وی تقویت وضعیت معیشتی دانشجویان دکتری را یکی دیگر از برنامه های معاونت دانشجویی ذکر کرد و گفت: داشجویان دکتری از اول مهر ماه به یکی از طرق مختلف بورسیه، بورسیه دستگاه های اجرایی، دستیار پژوهشی و یا وام کمک هزینه تحصیلی مورد حمایت مالی قرار می گیرند.

پشتیبانی از نوآوری علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

معاون دانشجویی وزارت علوم افزود: پشتیبانی از نوآوری علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و ارائه تسهیلات پژوهشی به دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز یکی دیگر از برنامه های معاونت دانشجویی وزارت علوم در سال جاری خواهد بود.

طرح ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور به صورت مجازی

وی طرح ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور به صورت مجازی را یکی دیگر از برنامه های معاونت دانشجویی عنوان کرد و با اشاره به سایر برنامه ها گفت : گسترش تبادلات علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه نیز در سال جاری مورد توجه است و در این راستا تدوین اساسنامه فدراسیون ورزش های دانشگاهی کشورهای حاشیه دریای خزر و پس از آن خلیج فارس در دستور کار قرار می گیرد.

ملاباشی اضافه کرد: همچنین همایشهای تخصصی پژوهشکده تربیت بدنی معاونت دانشجویی در راستای تعالی ورزش و توسعه آن یکی دیگر از برنامه های معاونت دانشجویی در سال جاری است.

وی گسترش فرهنگ ایثار و شهادت با اجرای طرح های بدیع مانند مسابقات فرهنگی ورزشی را از دیگر برنامه های معاونت دانشجویی وزارت علوم در سال نوآوری و شکوفایی اعلام کرد.