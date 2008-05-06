بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان فیلم مستند می سازد

سرهنگ رسول جلایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر،افزود: این فیلم مستند درمورد زندگی بسیجی جانباز "حاج بهروز جلایی " است.

وی گفت: فیلم مستند کوتاه بنیاد حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس استان به مدت 40 دقیقه به صورت ویدئویی و به کارگردانی "محمدعلی طالب آبادی " توسط مدیریت هنری این اداره کل ساخته می شود.

"حاج بهروز جلایی " در سال 1345درشهرستان فومن دیده به جهان گشود و آخرین مسئولیت وی فرماندهی گردان حضرت ابوالفضل (ع) لشکر قدس گیلان بوده است.

این بسیجی قهرمان در دوران دفاع مقدس چندین بار مجروح شد و جانباز70 درصد جنگ تحمیلی است.

جلایی، تنها فرمانده بسیجی استان گیلان است که "مدال فتح " را از دست مبارک فرمانده معظم کل قوا دریافت کرده است.

