اینترنت بیش از هواپیما گاز گلخانه ای تولید می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناسان شرکت "مک کینسی" در تحقیقات خود نشان دادند که مراکز پردازش اطلاعات شرکتهای بزرگ و سرورهای ساده ای که اتصالات شبکه را ارائه می کنند آلاینده های خطرناکی هستند.

به گفته این کارشناسان در مدت چند سال آینده انتشار دی اکسید کربن ناشی از این سیستمها از دی اکسید کربن ناشی از ترافیک هوایی بیشتر خواهد شد.

به طوری که پیش بینیهای این تحقیق نشان می دهد تا سال 2020 میزان تولید گازهای گلخانه ای به دلیل توسعه بخش فناوری اطلاعات به چهار برابر میزان فعلی خواهد رسید.

براساس گزارش IT Week، به گفته محققان "مک کینسی" هزینه انرژی برای تغذیه و خنک کردن مراکز اطلاعاتی تمام دنیا بیش از 11 میلیارد دلار خواهد بود که بین بیش از 41 میلیون ماشین پردازشگر تقسیم می شود.

در حال حاضر برای تراکم اطلاعات و عملکرد اینترنت 160 میلیون تن دی اکسید کربن در سال تولید می شود که این میزان در کشوری مثل هلند بسیار بالا است. در این کشور 3/0 درصد از مجموع جهانی است.

ارقام موجود فعلی تائید می کنند که در حال حاضر سرورها و مراکز اطلاعاتی تنها از 6 درصد از ظرفیت خود استفاده می کنند در حالی که تا سال 2020 می توانند برای جمع آوری اطلاعات از 56 درصد از توان خود بهره ببرند به همین دلیل تا 12 سال آینده میزان دی اکسید کربن تولید شده از این مراکز چهار برابر حجم فعلی خواهد شد.