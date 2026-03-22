۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۴۵

ثبت ۱۱.۴ میلیمتر بارش در شهرستان ایوان

ثبت ۱۱.۴ میلیمتر بارش در شهرستان ایوان

ایلام - مدیرکل هواشناسی استان ایلام از ثبت ۱۱.۴ میلیمتر بارش در شهرستان ایوان خبر داد.

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارندگی ها در ایستگاه‌های هواشناسی استان از دیروز تا روز یکشنبه ادامه داشته است.

وی بیان کرد: در ایوان ۱۱.۴،سرابله۴.۶، بدره ۳.۶، ارکواز ۳.۲، هلیلان۳.۲، لومار ۲.۵ بارش ثبت نام شده است.

