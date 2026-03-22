مراسم تشییع شهید حمید محمدی در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهیدپرور عسلویه صبح یکشنبه با حضور حماسی و گسترده، پیکر شهید ۲۵ ساله حمید محمدی، از پاسداران شجاع ناو شهید سلیمانی را در مراسم باشکوهی تششیع کردند.

این شهید والامقام دو هفته پیش در خلیج فارس بر اثر حمله جنایتکارانه آمریکای جهانخوار و رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

در مراسم تشییع که با حضور هزاران نفر از مردم مؤمن و ولایتمدار عسلویه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان محلی برگزار شد، پیکر پاک شهید حمید محمدی (۲۵ ساله) در اجتماع مردمی عسلویه در ساحل این شهر تشییع شد.

شهید محمدی که از نیروهای غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از خدمه ناو شهید سلیمانی بود، دو هفته پیش در عملیاتی ناجوانمردانه توسط نیروهای متجاوز آمریکایی و رژیم اشغالگر صهیونیستی در آب‌های خلیج فارس همیشه جاوید به یاران شهیدش پیوست.

این شهید جوان با ایثار و ازخودگذشتگی، در دفاع از حریم آل الله و تمامیت ارضی کشور اسلامی نقش‌آفرینی کرد و نام خود را در دفتر جاودان شهدا ثبت نمود.

مردم عسلویه با شعارهای «لبیک یا حسین»، «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» و «شهید زنده است» بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل و مقام معظم رهبری به نمایش گذاشتند.

سخنران مراسم با گرامیداشت مقام شامخ شهدا، بر ادامه راه شهادت و مقاومت در برابر استکبار جهانی تأکید کرد.