۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

تزریق ۸۷۶ هزار دوز واکسن کودکان

معاون بهداشت وزارت بهداشت، از تزریق نزدیک به ۸۷۶ هزار دوز واکسن کودکان در ۱۷ روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا،علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ، ضمن تبریک عید فطر و آغاز سال جدید، از تلاش‌های مداوم کادر بهداشت و درمان قدردانی کرد و بر استمرار ارائه خدمات مطمئن در حوزه دارو و مراقبت‌های درمانی به مردم سراسر کشور تأکید داشت.

وی همچنین از مجروحان حوادث اخیر در مراکز درمانی دانشگاه عیادت و برای آنان بهبودی آرزو کرد.

وی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی مراکز بهداشت، خانه‌های بهداشت و پایگاه‌های سلامت اعلام کرد: طی حدود ۱۷ روز گذشته، نزدیک به ۸۷۶ هزار دوز واکسن کودکان تزریق شده است که نشان‌دهنده توجه و فرهنگ بالای سلامت در میان مردم است.

در ادامه این سفر یک‌روزه، معاون بهداشت در نشستی با مدیران دانشگاه و شبکه‌های بهداشت و درمان شهرستان‌ها، بازنگری در نظام سلامت را ضروری دانست و محور اصلی آن را ارائه خدمات و سازوکارهای مدیریت سلامت بر پایه داده‌ها و شاخص‌ها عنوان کرد.

وی بر ضرورت توجه به سلامت جمعیت، برنامه‌ریزی دقیق در این حوزه و همچنین توسعه برنامه پزشکی خانواده و تقویت مراکز شبانه‌روزی تأکید کرد.

رئیسی استفاده از ظرفیت متخصصان برای انجام غربالگری‌ها و خدمات پیشگیرانه را مهم دانست و گفت: با مدیریت صحیح و بهره‌گیری بهینه از نیروهای موجود می‌توان خدمات دقیق و منظم به مردم ارائه کرد.

وی ساماندهی نظام سلامت، مدیریت هزینه‌ها و انجام اصلاحات در حوزه دارو، آزمایش‌ها و خدمات سرپایی و بستری را از اولویت‌های اصلی وزارت بهداشت عنوان کرد.

کد خبر 6780988
محمد رضازاده

