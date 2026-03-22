تزریق ۸۷۶ هزار دوز واکسن کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا،علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت ، ضمن تبریک عید فطر و آغاز سال جدید، از تلاشهای مداوم کادر بهداشت و درمان قدردانی کرد و بر استمرار ارائه خدمات مطمئن در حوزه دارو و مراقبتهای درمانی به مردم سراسر کشور تأکید داشت.
وی همچنین از مجروحان حوادث اخیر در مراکز درمانی دانشگاه عیادت و برای آنان بهبودی آرزو کرد.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی مراکز بهداشت، خانههای بهداشت و پایگاههای سلامت اعلام کرد: طی حدود ۱۷ روز گذشته، نزدیک به ۸۷۶ هزار دوز واکسن کودکان تزریق شده است که نشاندهنده توجه و فرهنگ بالای سلامت در میان مردم است.
در ادامه این سفر یکروزه، معاون بهداشت در نشستی با مدیران دانشگاه و شبکههای بهداشت و درمان شهرستانها، بازنگری در نظام سلامت را ضروری دانست و محور اصلی آن را ارائه خدمات و سازوکارهای مدیریت سلامت بر پایه دادهها و شاخصها عنوان کرد.
وی بر ضرورت توجه به سلامت جمعیت، برنامهریزی دقیق در این حوزه و همچنین توسعه برنامه پزشکی خانواده و تقویت مراکز شبانهروزی تأکید کرد.
رئیسی استفاده از ظرفیت متخصصان برای انجام غربالگریها و خدمات پیشگیرانه را مهم دانست و گفت: با مدیریت صحیح و بهرهگیری بهینه از نیروهای موجود میتوان خدمات دقیق و منظم به مردم ارائه کرد.
وی ساماندهی نظام سلامت، مدیریت هزینهها و انجام اصلاحات در حوزه دارو، آزمایشها و خدمات سرپایی و بستری را از اولویتهای اصلی وزارت بهداشت عنوان کرد.
