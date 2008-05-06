معاون رایس خواستار موافقت لهستان و چک با استقرار سپرموشکی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "جان رود" که در کنفرانسی با موضوع سپرموشکی در پراگ سخن می گفت، در ادامه افزود : واشنگتن معتقد است پارلمان جمهوری چک به استقرار رادارهای مربوط به سپر موشکی در خاک کشورش رای مثبت می دهد و ما رای مجلس جمهوری چک را می پذیریم.

معاون وزیر امور خارجه آمریکا،در حالی درباره موافقت مجالس لهستان و جمهوری چک با طرح سپر موشکی آمریکا ابراز امیدواری می کند که شایعاتی مبنی بر امکان جایگزین شدن کشوری دیگر به جای لهستان برای استقرار موشکهای رهگیر آمریکا در اروپای شرقی منتشر شده است.

از سوی دیگر،هنوز زمان امضای موافقت نامه میان پراگ و واشنگتن درباره سپرموشکی هنوز مشخص نیست وامروز اعلام شده که تا پیش از ماه جولای (تیر ماه) امکان امضای این موافقت نامه وجود ندارد.

پیش از این قرار بود که این موافقت نامه در روزهای پنجم و ششم ماه می (16 و 17 اردیبهشت) با حضور "کاندولیزا رایس" امضا شود که به علت سفر دوره ای رایس به فلسطین اشغالی،به تعویق افتاده است.

هر چند گفته می شود مذاکرات جمهوری چک و آمریکا درباره استقرار سپر موشکی در اروپای شرقی به پایان رسیده، اما هنوز پراگ و واشنگتن درباره نحوه استقرار نظامیان آمریکایی در جمهوری چک به توافق نرسیده اند و باید درباره آن مذاکره کنند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.