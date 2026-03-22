مدیرعامل پینترست حامی ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای نوجوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، ردی یکی از معدود مدیران ارشد اجرایی خواستار چنین محدودیتی است. این درحالی است که کشورهای مختلف سراسر جهان مشغول اجرای روش هایی برای محدود سازی مدت زمانی که کودکان در فضای مجازی می گذرانند یا در حال بررسی چنین اقداماتی هستند.

ردی در این باره نوشت کودکان امروزی در بزرگترین آزمایش اجتماعی تاریخ زندگی می کنند زیرا دسترسی بدون فیلتر به پلتفرم های اجتماعی دارند. تحقیقات نشان می دهد چنین فرایندی آسیب هایی به وجود آورده و جوانان امروزی شاهد افزایش نرخ افسردگی، اضطراب و کاهش مهارت های تمرکزی هستند.

به گفته او شبکه های اجتماعی هشدار کافی درباره پیامدهای احتمالی استفاده ازپلتفرم ها بر کودکان نداده اند. وی همچنین از اقدام استرالیا برای ممنوعیت شبکه های اجتماعی برای کودکان تقدیر کرد و نوشت اگر شرکت های فناوری نتوانند ایمنی جوانان را در اولویت قرار دهند، دولت های دیگر باید از استرالیا پیروی کنند.

او به محدودیت ها و دستورالعمل های صنایع دیگر مانند دخانیات اشاره کرد و نوشت چنین سیاست هایی زندگی افراد را ارتقا می دهد و در برخی موارد به نجات جان انسان ها منجر می شود. وی همچنین اشاره کرد پینترست در خصوص نسل زد، حتی پس از مسدودسازی دسترسی به ویژگی های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال، موفق عمل کرده است.