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۱۵ فروردین ۱۳۸۳، ۱۱:۳۶

شعر و انديشه " حسن حسيني " در آينه نظرخواهي مهر ( 2 )

ابوالقاسم حسينجاني : حسيني را شاعر " انتظار " و " اعتراض " مي دانم

ابوالقاسم حسينجاني : حسيني را شاعر " انتظار " و " اعتراض " مي دانم

حسن حسيني قبل از اين كه شاعر باشد ، انساني وارسته بود و به اعتقاد من ، ايشان را بايد در زمره شاعران انتظار و اعتراض قرار داد.

ابوالقاسم حسينجاني ، شاعر - در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت :  سيد حسن حسيني از معدود شاعراني بود كه در شعرهايش " حق " را دنبال مي كرد و تلاش داشت تا ديگران را نيز به حق خودشان آگاه سازد.
اين شاعربا تاكيد براين كه متاسفانه سيد حسن حسيني در روزگار كوتاه حيات دنيوي اش ، ناشناخته باقي ماند ، افزود : با اين كه اين شاعربا مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كرد و اين وضعيت ازديد هيچ يك از شاعران و برخي از مسئولان فرهنگي كشور پنهان نمانده بود ، اما سنگلاخ هاي زندگي هرگز نتوانست روح اين حماسه سرا را به بند بكشد.
حسينجاني يادآور شد : باريك انديشي حسيني در تمام شعرهايش آشكار است و نمي توان تاثير عميق وي را بر شعر و شاعران نسل خودش ناديده انگاشت.

  
کد مطلب 67810

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