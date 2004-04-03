ابوالقاسم حسينجاني : حسيني را شاعر " انتظار " و " اعتراض " مي دانم

ابوالقاسم حسينجاني ، شاعر - در گفت و گو با خبرنگار ادبي " مهر" با بيان اين مطلب گفت : سيد حسن حسيني از معدود شاعراني بود كه در شعرهايش " حق " را دنبال مي كرد و تلاش داشت تا ديگران را نيز به حق خودشان آگاه سازد.اين شاعربا تاكيد براين كه متاسفانه سيد حسن حسيني در روزگار كوتاه حيات دنيوي اش ، ناشناخته باقي ماند ، افزود : با اين كه اين شاعربا مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كرد و اين وضعيت ازديد هيچ يك از شاعران و برخي از مسئولان فرهنگي كشور پنهان نمانده بود ، اما سنگلاخ هاي زندگي هرگز نتوانست روح اين حماسه سرا را به بند بكشد.حسينجاني يادآور شد : باريك انديشي حسيني در تمام شعرهايش آشكار است و نمي توان تاثير عميق وي را بر شعر و شاعران نسل خودش ناديده انگاشت.