آمریکا قوانین حقوق بشر را نقض می کند/ واشنگتن در شکنجه گری بی نظیراست

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات نوشت : دیدار اخیر خبرنگار این روزنامه با ژنرال داگلاس استون فرمانده کل اداره زندانهای آمریکا درعراق باردیگر نشان داد که دولت آمریکا از درک و فهم مسائل قانونی وحقیقی اقدامات نیروهای این کشور درعراق به دور است و دراین باره هیچ چیزی نمی داند.

این مسئول اول زندانهای آمریکا درعراق، در یک کنفرانس مطبوعاتی،اعترافات تکان دهنده ای را عنوان کرد که نشان می دهد فرماندهان نظامی آمریکا درعراق، قوانین بین المللی و توافقنامه های ژنو را علنا زیرپا گذاشته اند؛ این مسئله هنگامی مشخص شد که استون به وجود بیش از 22 هزارعراقی از جمله دهها زن و کودک در یکی از بازداشتگاههای آمریکا درعراق اعتراف کرد.



این روزنامه نوشت : اما توجیه اقدامات نیروهای اشغالگرآمریکایی درعراق، اعم ازدستگیری و محاکمه دهها هزارغیر نظامی در کشورعراق دارای حاکمیت از لحاظ قانونی دشوارو سخت است.



این روزنامه افزود : با وجود اینکه، نیروهایی آمریکایی در پی شکنجه غیرقانونی وآشکاردر زندانهای عراق به ویژه زندان ابوغریب رسوا شدند که تاریخ بشریت، نظیرآن را نه، خوانده و نه، شنیده است، اما به نظرمی رسد که غرور نظامیان اشغالگر آمریکایی همچنان بر ادامه روند نادیده گرفتن حقوق ملت عراق ادامه دارد.



به نوشته این روزنامه، فرمانده کل اداره زندانهای آمریکا درعراق،اقدامات وحشیانه نیروهای ارتش آمریکا علیه غیرنظامیان در تمام زندانهای عراق را مغایر با قوانین بین المللی و داخلی عراق ندانسته است.



این روزنامه با طرح این پرسش که آیا قطعنامه های بین المللی بدون اطلاع همگان تغییرکرده وفقط ژنرالهای نظامی ارتش آمریکا درعراق از آن مطلع هستند؟ نوشت : امیدوارم که استون یکباردیگر مفاد قانون بین المللی و توافقنامه ژنو را بخواند تا دریابد که نیروهایش درعراق اجازه ندارند شهروندان وغیرنظامیان را برای سالهای طولانی بدون ثابت شدن حتی یک اتهام زندانی کنند.



روزنامه الحیات با اشاره به اظهارات اسیران آزاد شده عراقی مبنی براینکه تا به امروز نیروهای آمریکایی نتوانستند هیچ دلیلی مستندی برای بازداشتشان بیاورند، خطاب به این فرمانده نظامی ارتش آمریکا این سئوال را مطرح کرد: کدام بند از بنود توافقنامه ژنو از گذشته تاکنون به وی اجازه داده از شیوه های مختلف شکنجه و آزار علیه عراقیها در زندانها استفاده کنند؟



این روزنامه نوشت : شاید این ژنرال ارتش آمریکا از زمان آشکار شدن رسوایی این کشور درزندان ابوغریب تاکنون وقت کافی داشته، تا ما را با دلایل قانونی مستدل قانع کند که چرا نباید مسئولان بلند پایه نظامی ارتش آمریکا به جرم جنایتهای شکنجه غیرنظامیان محاکمه شوند و باید ازهرگونه محاکمه مصون باشند و آیا این امرتوجیه قانونی دارد؟ وی باید موادی ازقوانین بین المللی و توافقنامه های ژنو 1949 را برای همگان بیاورد که محاکمه نکردن مسئولان بلندپایه نظامی جنایتکار ارتش آمریکا را مجاز دانسته است.



این روزنامه افزود: امیدواریم که این ژنرال ارتش آمریکا، به هنگام سخن گفتن ازاجرای قوانین بین المللی، برای ما مشخص کند که کدام قانون بین المللی، مجوز قتل غیرنظامیان بیگناه را اعم از کودکان و زنان عراقی صادر می کند.



به گزارش مهر، الحیات عنوان کرد: یکی از نظامیان آمریکایی ازجنگ برگشته اعتراف کرد که درعراق به محض اینکه فردی نگاه چپ به اومی کرد؛ به بهانه به خطرافتادن امنیتش، وی را به ضربه گلوله می کشت .



روزنامه مذکوراین سئوالها را مطرح کرد: آیا اعتراف این نظامی آمریکایی مبنی براینکه وی وهمقطارانش، غیرنظامیان عراقی را می کشتند؛ سپس درکنار اجسادشان سلاح قرارمی دادند تا آنها را تروریست نشان دهند؛ سندی دیگردال بر نقض قوانین بین المللی درعراق نیست؟آیا رفتار نظامی آمریکایی با جسد یک عراقی، که پس ازشلیک گلوله به سرش، رو به دوربین خندید مستحق مجازات قانونی براساس قوانین بین المللی نیست ؟ اگر این اعترافات نظامیان آمریکایی درعراق است؛چرا هیچ کس اعتراض نمی کند؟



روزنامه مذکورخاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که هریک ازمسئولان نظامی آمریکا باید ازجرم و جنایتها و رسواییهای بی سابقه ارتش این کشوردرزندانهای ابوغریب و زندانهای دیگر عراق سرافکنده باشند، اما مقامهای آمریکا دربازگذاشتن دست نظامیان خود درعراق برای شکنجه کردن غیر نظامیان هیچ ابایی ندارند .



به نوشته این روزنامه، واقعا مسخره است که این ژنرال ارتش آمریکا درپاسخ به سئوالی درباره امکان تحویل بازداشت شدگان خارجی در عراق به کشورهایشان گفت : ما تلاش می کنیم آنها را به کشورهایشان پس از اینکه برای ما ثابت شد که آنها ما را اذیت و آزار نکردند،بازگردانیم.



روزنامه الحیات نوشت : شکنجه عراقیها درزندان ابوغریب که تمام جهانیان شاهد توهین به اسیران عراقی با بدنهای عریان و تجاوز جنسی و بستن سگها به برهنگان بودند؛تنها گوشه ای ازرسوایی ارتش آمریکا درعراق بود.

این روزنامه درپایان نوشت : ازهمه بدتر اینکه مقامهای دولت آمریکا پس از افشای رسوایی های نیروهایشان درعراق و پخش آن از طریق ماهواره ها درسرتاسر جهان،ابراز خوشحالی کردند. بنابراین آمریکا همچنان طبق عادتش درشکنجه کردن غیر نظامیان پیشتاز است و باید اقرار کرد که درشکنجه گری رقیبی در دنیا ندارد.