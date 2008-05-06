میترا الیاتی به "کافه‌ پری دریایی" آمد

به گزارش خبرنگار مهر، محور داستانهای این کتاب مسائل اجتماعی است که هر یک به نوعی مناسبات اجتماعی انسان معاصر را ترسیم می کند.

رفاقت، نرد، بالابر، آسمان خیس، زیر باران، نامه به یک دوست قدیمی، خاطره‌ سه‌شنبه‌ برف و کافه‌ پری دریایی داستانهای این مجموعه را تشکیل می دهد.

"کافه پری دریایی" را نشر چشمه در شمارگان 2000 نسخه و با بهای 1600 تومان عرضه کرده است.

کتاب قبلی میترا الیاتی با نام "مادمازل کتی و چند داستان دیگر" - اولین مجموعه داستان نویسنده - در سال 1380 منتشر شد که جوایزی چون جایزه اولین مجموعه داستان سال 81 «بنیاد گلشیری» و جایزه‌ کتاب سال «خانه‌ داستان» را از آن خود کرد.