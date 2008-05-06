به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد فردوسی، سومین کنگره بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی (پاژ) ساعت 17 روز 25 اردیبهشت با حضور فردوسی شناسان در تالار اجتماعات مجموعه کاخ نیاوران برگزار می شود.

در سالروز گرامیداشت فردوسی، این کنگره میزبان استادان شاهنامه پژوه چون میرجلال الدین کزازی، محمد حسین طوسی وند، حسن انوشه، جمیله اخیانی و عبدالکریم تمنا خواهد بود.

به منظور پاسداشت حکیم توس جشنواره ای از تاریخ 25 تا 29 اردیبهشت در مجموعه کاخ نیاوران واقع در خیابان نیاوران، میدان شهید باهنر برگزار خواهد شد.

برپایی نمایشگاهی از آثار نقاشی قهوه خانه ای منصور وفایی، رونمایی تندیس اساطیر شاهنامه، کتاب و تولیدات فرهنگی و اجرای موسیقی سنتی، نقالی و شاهنامه خوانی از جمله برنامه های این جشنواره است.