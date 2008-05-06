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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۲:۳۶

مراسم تجلیل از اساتید و معلمان نمونه نیروهای سه گانه و ستاد ارتش برگزار شد

مراسم تجلیل از اساتید و معلمان نمونه نیروهای سه گانه و ستاد ارتش برگزار شد

مراسم بزرگداشت هفته معلم و تجلیل از مقام شامخ اساتید و معلمین نمونه نیروهای سه گانه زمینی، هوایی، دریایی و ستاد ارتش با شرکت فرماندهان، مدیران و کارکنان حوزه مرکزی و سازمان های تابعه ستاد ارتش در مسجد حضرت امام خمینی (ره) این ستاد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین مراسم حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد آجا طی سخنانی به تبیین گوشه هایی  از ابعاد شخصیت استاد شهید مطهری پرداخت و گفت: در تمامی مکاتب علم ، عزیز و شایسته تکریم است  ولی در هیچ مکتبی به اندازه دین مبین اسلام به معلم بها داده نشده است.

وی مدارس و دانشگاه ها را سنگرهای مبارزه خواند و افزود: درمراحلی فضیلت استاد مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند و خدا بالاترین درجه را بعد از شهدا به معلمین داده است زیرا هر علمی که در خدمت اسلام ومردم باشد علم اسلامی است.

در پایان مراسم از اساتید و معلمان نمونه نیروهای سه گانه زمینی، هوایی، دریایی و ستاد ارتش با اهدا لوح های یاد بود توسط امیر سرتیپ خرم طوسی مشاور عالی فرمانده کل و جانشین رئیس ستاد ارتش و حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد آجا تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 678177

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