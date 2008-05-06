خشکسالی شدید دامهای گناباد را روانه کشتارگاه کرد

حسن احمد نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گناباد افزود: به علت خشکسالی و فقر شدید مراتع شهرستان دام های مازاد توسط مدیرکل پشتیبانی اموردام خریداری و به کشتارگاه حمل می شوند.

وی تصریح کرد: در مرحله اول سال این طرح 15 درصد دام های مازاد شهرستان که حدود 25 هزار رأس هستند، خریداری خواهد شد.

احمدنژاد خاطر نشان کرد: به علت کاهش شدید بارندگی در سال قبل و بهار سال جاری مراتع هیچ گونه رشد علوفه ای نداشته و دامداران مجبورند دامهای خود را با علوفه دستی تعیین نمایند که این هم از توان دامداران خارج است به همین منظور به ناچار دامهای مازاد خود را به فروش می رساند.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: با اجرای این طرح فشار دام بر مراتع کاهش یافته و دامهای کم تولید حذف خواهند شد.