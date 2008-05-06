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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۲۳

9 هزار جلد کتاب به مساجد استان مرکزی هدیه شد

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان مرکزی گفت: امسال 9 هزار جلد کتاب مورد نیاز کانونهای مساجد استان مرکزی به مساجد استان اهدا شد.

محمد رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این تعداد جلد کتاب با موضوعات مذهبی، آموزشی، کمک درسی، عمومی و تاریخی از 15 اردیبهشت به کتابخانه های 30 کانون فرهنگی مساجد استان اهدا شده است.

وی با اشاره به اینکه به هر مسجد 300 جلد کتاب اهدا می شود، خاطرنشان کرد: کانونهای فرهنگی، هنری که از کتابخانه های فعال و اعضای بیشتر برخوردار هستند در اولویت اهدا این کتابها قرار دارند.

جعفری عنوان کرد: دبیرخانه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد استان مرکزی در راستای گسترش فرهنگ مطالعه در بین جوانان مسجدی و بر اساس اعلام نیاز کانونها به کتابهای مختلف، اقدام به تهیه کتابهای مورد نیاز می پردازد.

این مسئول خاطرنشان کرد: 120 مسجد در استان دارای کانون فرهنگی هستند.

بیش از دو هزار مسجد در استان مرکزی وجود دارد.

کد مطلب 678215

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