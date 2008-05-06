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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۰۷

ایمانی:

ظرفیتهای حوزه فرهنگ برای نوآوری فراوان است

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ظرفیتهای حوزه فرهنگ برای نوآوری را بسیار زیاد دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منصور ایمانی صبح امروز در نخستین گردهمائی روسای ادارات ارشاد شهرستان های تابعه استان کردستان گفت: حوزه فرهنگ به دلیل گستردگی فراوانی که دارد پر ظرفیت ترین عرصه برای تغییر و نوآوری است و در جریان این حرکت و پیشرفت باید لحظه به لحظه نو شود.

وی ادامه داد: منظور از نوآوری در امور جاری زندگی ما، دستاوردهای بشری است که آدمی به واسطه سرشت و حرکت نو شدن به آن تمایل دارد و برای ایجاد تغییر به آن دست زده و نوآوری می کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان خطاب به روسای ادارات ارشاد شهرستان های استان تصریح کرد: پیام سال نوآوری و شکوفایی را جدی بگیرید و در اجرای هر کاری تفاوت ها را گوش زد نمائید تا خلاقیت ها و ابتکارات مشخص و تبیین شود.

ایمانی افزود: وضعیت اعتبارات بخش فرهنگ در استان کردستان نسبت به سنوات گذشته نوید بخش است و اگر بنا به تعبیر مقام معظم رهبری اگر مظلومیت بخش فرهنگی رفع شود به بار می نشینیم و نواقص را جبران خواهیم کرد و کارنامه ی موفقی در سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی ارایه خواهیم داد.

وی ضمن تاکید بر بر صرفه جویی در بخش های مختلف جامعه گفت: با تدبیر درست و استفاده بهینه از امکانات زمینه ریزش نعمات الهی را فراهم کنیم و با چینش صحیح نیروها و امکانات کمبودها را جبران نماییم.

در ادامه این جلسه روسا و کارشناسان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های تابعه به بیان مسائل و مشکلات حوزه های کاری خود پرداخته و تصمیات لازم نیز اتخاذ شد.

کد مطلب 678272

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