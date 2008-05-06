ظرفیتهای حوزه فرهنگ برای نوآوری فراوان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، منصور ایمانی صبح امروز در نخستین گردهمائی روسای ادارات ارشاد شهرستان های تابعه استان کردستان گفت: حوزه فرهنگ به دلیل گستردگی فراوانی که دارد پر ظرفیت ترین عرصه برای تغییر و نوآوری است و در جریان این حرکت و پیشرفت باید لحظه به لحظه نو شود.

وی ادامه داد: منظور از نوآوری در امور جاری زندگی ما، دستاوردهای بشری است که آدمی به واسطه سرشت و حرکت نو شدن به آن تمایل دارد و برای ایجاد تغییر به آن دست زده و نوآوری می کند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان خطاب به روسای ادارات ارشاد شهرستان های استان تصریح کرد: پیام سال نوآوری و شکوفایی را جدی بگیرید و در اجرای هر کاری تفاوت ها را گوش زد نمائید تا خلاقیت ها و ابتکارات مشخص و تبیین شود.

ایمانی افزود: وضعیت اعتبارات بخش فرهنگ در استان کردستان نسبت به سنوات گذشته نوید بخش است و اگر بنا به تعبیر مقام معظم رهبری اگر مظلومیت بخش فرهنگی رفع شود به بار می نشینیم و نواقص را جبران خواهیم کرد و کارنامه ی موفقی در سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی ارایه خواهیم داد.

وی ضمن تاکید بر بر صرفه جویی در بخش های مختلف جامعه گفت: با تدبیر درست و استفاده بهینه از امکانات زمینه ریزش نعمات الهی را فراهم کنیم و با چینش صحیح نیروها و امکانات کمبودها را جبران نماییم.

در ادامه این جلسه روسا و کارشناسان ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان های تابعه به بیان مسائل و مشکلات حوزه های کاری خود پرداخته و تصمیات لازم نیز اتخاذ شد.