266 تعاونی مسکن مهر در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، زین العابدین تمایل ظهر روز سه شنبه در نشست خبری افزود: در این راستا 145هزار نفر از طریق این تعاونی ها متقاضی مسکن مهر در استان هستند.

وی ادامه داد: از این تعداد 133هزار نفر از طریق اینترنت،20 هزار از طریق تعاونی ها ودو هزار نفر در ادارات استان برای دریافت مسکن مهر ثبت نام کرده اند.

وی با بیان اینکه 90 هزار نفر از این تعداد پالایش شده است اضافه کرد: 59 هزار و 128 نفر از این تعداد واجد شرایط دریافت تسهیلات هستند.

تمایل از شروع عملیات اجرایی این واحدها در شهرستانهای نقده، ماکو،پیرانشهر، میاندوآب آغاز شده است، یادآورشد: زمین مورد نیاز برای شروع واحدهای مسکونی در ارومیه نیز در سه منطقه "گلشهر"،"طرزلوی"، شهرک "گلمان" خریداری شده وآماده واگذاری است.

این مسئول در ادامه سهم استان آذربایجان غربی از تسهلات بانکی برای مسکن مهر را 540 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی همچنین از رسیدگی به 41هزار نامه مردمی در سفر هئیت دولت توسط اداره کل تعاون استان خبرداد و خاطرنشان کرد: در این راستا 90 تعاونی با عضویت 690 راه اندازی شده و دو هزار نفر نیز برای دریافت تسهیلات به بانک های عامل معرفی شده اند.

تمایل به فعالیت 240 تعاونی مرزنشینان در مناطق مرزی استان از جمله مرز سرو، قاسم رش، پلدشت و...هم اشاره کرد و اظهار داشت: 280 هزار نفر از مرزنشینان عضو این تعاونیها هستند.

وی میزان مبادلات مرزی توسط این تعاونی ها را در سال گذشته 51 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: از این میزان 23هزار دلار مربوط به بخش کشاروزی و 22هزار دلار نیز در بخش کالاهای صنعتی بود.

مدیرکل تعاون آذربایجان غربی با اشاره به واگذاری سهام عدالت در استان تصریح کرد: در این راستا تعاونی سهام عدالت در 14شهرستان استان تشکیل و150 هزار نفر از افراد واجد شرایط دریافت سهام عدالت شناسایی شده اند.

وی یادآورشد: 122هزار نفر از این تعداد برگه سهام خود را دریافت کرده اند.

تمایل همچنین تشکیل بنیاد توسعه و کارآفرینی، شهرک مصالح ساختمانی، آموزش 10 هزار و 456 نفر از اعضای موسسین تعاونیها توسط جهاددانشگاهی در شهرهای ارومیه، خوی، میاندوآب، ماکو را از دیگر فعالیتهای این اداره کل در سال گذشته عنوان کرد.