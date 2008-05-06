افزایش سطح زیر کشت قارچ در استان مرکزی

دکتر نادر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: تولید ومحصول این قارج علاوه بر تامین نیاز استان به استان به قم و تهران نیز صادر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از 700 تن قارچ دکمه ای در استان تولید شد در ادامه افزود: این میزان قارج درسطح پنج واحد تولیداین ماده خوراکی استان تولید شد.

ابراهیمی گفت: این نوع قارچ سرشار از پروتئین، کلسیم، فسفر و انواع اسیدآمینه و املاح معدنی است و به خاطر داشتن ویتامین‪ D، E، K‬ و ‪ A‬برای کودکان و زنان باردار توصیه می‌شود.

وی افزود: ضایعات تولیدی این قارج خوراکی در پسماند کشاورزی همراه با کود مرغی به عنوان ماده اولیه بستر کشت این قارچ کاربرد دارد و هشت بار در سال می‌توان این محصول را برداست کرد.

وی‌اضافه کرد: اینک ‪ ۸۳‬نفر در استان به صورت دایم در تولید و توزیع قارچ دکمه ‌ای فعالیت دارند.

