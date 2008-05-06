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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

طراحی فرهنگی باید بر اساس آرمانهای انقلاب اسلامی باشد

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: فرهنگی را برای کشور باید طراحی کنیم که مطابق با آرمانها، ایده ها و اصول باشد و ناظر بر فرهنگ کل کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر از شاهرود، حجت الاسلام علی شکری صبح امروز در اولین گردهمایی مسئولین دفاتر و کانونهای اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود گفت: مهندسی فرهنگی، یک روش  و ابزار است که با استفاده از آن می‌توانیم برای مسائل خاص فرهنگی، پاسخ های مناسبی را پیدا کنیم.

وی افزود: باید به دنبال پاسخ هایی باشیم که با توجه به مقدورات، نیروی انسانی، توانمندیها، شرایط و زمینه های موجود قابل بهره برداری باشد.

وی با بیان اینکه هدف از خلقت بشر رسیدن به کمال واقعی است، یاد آور شد: رسیدن به کمال و سیر مسیر استکمالی بشر جز با نوآوری و شکوفایی حاصل نمی شود و از این رو می توانیم با خلاقیت و نوآوری به آرمان های دین مبین اسلام و ائمه (ع) جامه عمل پوشاند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: گذر زمان موجب توسعه انسان می شود که مراد توسعه کیفی است و ما به عنوان یک مسئول در سازمان تبلیغات اسلامی می بایست از لحاظ ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع بهترین و برترین باشیم.

کد مطلب 678298

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