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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

نیروهای مسلح ما انتقام خون شهدای مظلوم خرم‌آباد را خواهند گرفت

نیروهای مسلح ما انتقام خون شهدای مظلوم خرم‌آباد را خواهند گرفت

خرم‌آباد - استاندار لرستان، تأکید کرد: نیروهای مسلح ما انتقام خون شهدای مظلوم اخیر خرم‌آباد را خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح چهارشنبه در مراسم تشییع شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد، اظهار داشت: نیروهای مسلح ما انتقام شهدای مظلوم و کودکان معصوم تجاوزات آمریکا و اسرائیل را خواهند گرفت.

وی گفت: امروز شاهد حضور عزتمند و معنادار مردم استان در مراسم تشییع پیکر شهید «قلی‌پور» و خانواده‌شان بر اثر جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم.

استاندار لرستان، ادامه داد: دشمن در این جنگ با حمله با منازل مسکونی باعث شهادت چند کودک معصوم شد و مردم همیشه در صحنه ما مانند همیشه حضور معناداری در تشییع این شهدای مظلوم دارند.

شاهرخی، گفت: نیروهای مسلح ما باوجود حضور و همراهی مردم در خیابان‌ها، انتقام خون این شهدای مظلوم و پاک را خواهند گرفت.

کد مطلب 6782982

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