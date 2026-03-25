به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی صبح چهارشنبه در مراسم تشییع شهدای جنگ رمضان در خرم‌آباد، اظهار داشت: نیروهای مسلح ما انتقام شهدای مظلوم و کودکان معصوم تجاوزات آمریکا و اسرائیل را خواهند گرفت.

وی گفت: امروز شاهد حضور عزتمند و معنادار مردم استان در مراسم تشییع پیکر شهید «قلی‌پور» و خانواده‌شان بر اثر جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هستیم.

استاندار لرستان، ادامه داد: دشمن در این جنگ با حمله با منازل مسکونی باعث شهادت چند کودک معصوم شد و مردم همیشه در صحنه ما مانند همیشه حضور معناداری در تشییع این شهدای مظلوم دارند.

شاهرخی، گفت: نیروهای مسلح ما باوجود حضور و همراهی مردم در خیابان‌ها، انتقام خون این شهدای مظلوم و پاک را خواهند گرفت.