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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

بهنام جو: اقتدار امروز ایران مرهون ایثار نیروهای مسلح است

بهنام جو: اقتدار امروز ایران مرهون ایثار نیروهای مسلح است

قم- استاندار قم گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار، از خودگذشتگی و تلاش‌های شبانه‌روزی فرزندان این مرز و بوم در نیروهای مسلح است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو ضمن تبریک سال نو، از زحمات و فداکاری‌های دلاورمردان ارتش در صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور تقدیر کرد.

استاندار قم در این بازدید با اشاره به نقش راهبردی ارتش در حفظ استقلال و امنیت کشور، اظهار داشت: نیروهای مخلص و جان‌برکف ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در خط مقدم دفاع از میهن اسلامی در برابر تهدیدات و تجاوزات دشمنان حضور داشته‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح، افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار، از خودگذشتگی و تلاش‌های شبانه‌روزی فرزندان این مرز و بوم در نیروهای مسلح است.

بهنام‌جو همچنین با قدردانی از خدمات ارتشیان، نقش ایشان را در توان دفاعی کشور حائز اهمیت دانست و برای تمامی کارکنان و نیروهای ارتش در سال جدید آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

کد مطلب 6782987

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