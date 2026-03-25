بهنام جو: اقتدار امروز ایران مرهون ایثار نیروهای مسلح است

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنام‌جو ضمن تبریک سال نو، از زحمات و فداکاری‌های دلاورمردان ارتش در صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور تقدیر کرد.

استاندار قم در این بازدید با اشاره به نقش راهبردی ارتش در حفظ استقلال و امنیت کشور، اظهار داشت: نیروهای مخلص و جان‌برکف ارتش جمهوری اسلامی ایران همواره در خط مقدم دفاع از میهن اسلامی در برابر تهدیدات و تجاوزات دشمنان حضور داشته‌اند.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی و توانمندی نیروهای مسلح، افزود: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون ایثار، از خودگذشتگی و تلاش‌های شبانه‌روزی فرزندان این مرز و بوم در نیروهای مسلح است.

بهنام‌جو همچنین با قدردانی از خدمات ارتشیان، نقش ایشان را در توان دفاعی کشور حائز اهمیت دانست و برای تمامی کارکنان و نیروهای ارتش در سال جدید آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.