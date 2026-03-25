به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم صادقی اظهار کرد: در پی اعلام گزارش از سوی هواشناسی انتظار می‌رود در روزهای آتی شاهد بارش‌های رگباری در سطح استان باشیم که می‌تواند منجر به طغیان رودخانه‌ها و بروز خطرات احتمالی برای مناطق پایین‌دست شوند.

صادقی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده، از پاکسازی گسترده کانال‌ها و رودخانه‌ها در نقاط حساس و مستعد وقوع سیلاب خبر داد و افزود: این عملیات با هدف، افزایش ظرفیت عبور آب و کاهش خطر طغیان انجام شده است همچنین، نیروهای امدادی و تجهیزات مربوطه استان در آمادگی کامل قرار دارند.

وی ادامه داد: کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری به صورت شبانه‌روزی وضعیت رودخانه‌ها را پایش می‌کنند و هرگونه سیلاب را به سرعت گزارش می‌دهند علاوه‌ بر این، هماهنگی لازم با سایر دستگاه‌های ذیربط صورت گرفته تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم به سرعت انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: در همین راستا، به شهروندان استان توصیه می‌شود از نزدیک شدن به رودخانه‌ها و مناطق سیل‌خیز خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه خطر، موضوع را به دستگاه‌های مربوطه اطلاع دهند.