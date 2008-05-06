فعالیت500 هزار نفر روز در اردوهای هجرت 3 بسیج در همدان

سردار عبدالرضا آزادی در گفتگو با خبرنگار مهردر همدان افزود: طرح هجرت 3 برای حضور پررنگ جوانان و نوجوانان در جهت عمران و آبادانی کشورو پر کردن اوقات فراغت آنان است.

سردارعبدالرضا آزادی با تاکید بر این که بسیج سازندگی جایگزین بخش خصوصی نیست، تصریح کرد : نقش بسیج سازندگی در آبادانی کشور بیشتر در زمینه های فرهنگی و اجتماعی است و در برنامه های آن جهت پرکردن اوقات فراغت نوجوانان وجوانان است.

وی از اهداف اجرای طرح هجرت 3 را آشنایی جوانان و نوجوانان با مسائل کشور، احکام و نیز محرومیت زدایی از چهره روستاها و نقاط محروم کشوربیان کرد و اظهار داشت: فعالیت بسیج سازندگی همانند حرکت جهادی جهاد سازندگی بعد از انقلاب اسلامی است که در عرصه های سازندگی کشور فعالیت داشته و دارد .

فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه منطقه همدان با اشاره به اینکه در تابستان گذشته 500 هزار نفر روز در اردوهای هجرت 3 شرکت داشتند، عنوان داشت: در استان همدان این ظرفیت ایجاد نشده است تا بتوان همه جوانان و نوجوانان علاقمند را در اردوهای طرح هجرت 3 شرکت داد لذا در این خصوص از مسوولین و روسای شورای برنامه ریزی و توسه استان در خواست می شود زمینه را برای حضور همه جوانان و نوجوانان در طرح هجرت 3 را فراهم کنند.

سردار آزادی همچنین با اشاره به تاکید استاندارهمدان بر افزایش ظرفیت طرح هجرت 3 از 500 هزار نفر به یک میلیون نفر روز در استان خواستار کمک وهمکاری دستگاههای اجرایی شد .