استقبال مردم شیراز از رهبر معظم انقلاب نشانه بارز وحدت در نظام امت و امامت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حزب موتلفه اسلامی، اسدالله بادامچیان تصریح کرد : استقبال شور آفرین و پر عظمت مردم از رهبر محبوب خویش پیام های فراوانی برای دوستان و دشمنان اسلام و ایران دارد که مهمترین آن تجلی جایگاه ویژه ولی امر مسلمین و وفاداری کامل ملت به رهبری است.

وی دربخش دیگری ازاین گفتگو افزایش تهدیدها و افزودن به اصطلاح بسته های مشوق و طرح مذاکره با ایران را ناشی از نتایج انتخابات مجلس هشتم و ناکامی های آمریکا در جهان و منطقه خاورمیانه دانست و تاکید کرد: ملت ایران با درک صحیح موقعیت ها و تحلیل دقیق سیاست ها به فرموده رهبر شجاع خویش در برابر همه تهدیدها، تحریم ها و تطمیع ها، ایستادگی کرده و به هیچ وجه از حقوق حقه خود کوتاه نخواهد آمد.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی افزود: ملت ایران به خوبی توانایی مقابله به مثل را چه در صحنه سیاست و چه در صحنه های دیگر با متجاوزان دارد و نوآوری های نسل جوان ما هر تجاوزی را موجب پشیمانی متجاوزین خواهد کرد.

وی ادامه داد: حزب موتلفه اسلامی از دولت و مجلس می خواهد که طرح های نوآورانه ای را مطالعه و آنها را اجرایی کنند زیرا نباید اجازه داد تحریم یا فشارهای گوناگون استکبار جهانی برای ایران یک تهدید باشد بلکه باید از هر تهدیدی فرصتی طلایی ساخت و این کار با مشورت های کارشناسانه کاملا میسر است.

منتخب مردم درمجلس هشتم ادامه داد: دولت بوش در میان رجز خوانی ها اعتراف دارد که اوضاع اقتصادی آمریکا بسیار تاریک است و دولت هیچ راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی ندارد و اقتصاد دانان آمریکایی حتی جرج سوروس، بر بحران شدید اقتصادی و اجتماعی آمریکا تاکید دارند.

وی خاطر نشان کرد: در چنین موقعیتی که دشمنان آسیب پذیر شده اند جای آن است که ملت های اسلامی متحد شوند و از همه ابزارهای قدرت خویش به ویژه نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف کالاها استفاده نماید تا بلوک اسلام به عنون یکی از بزرگترین قدرت ها در جهان امروز جایگاه واقعی خود را اثبات نمایند.

بادامچیان در ادامه با اشاره به خشکسالی در مناطق وسیعی از جهان از جمله ایران و بحران مواد غذایی و بحران آب از همه ملت ایران خواست با دولت و مسئولان منتخب خود همفکری و همکاری کنند و باصرفه جویی و قناعت و کوشش در افزایش تولید ولو در حدت خانواده به رفع مشکلات کمک نمایند.

قائم مقام دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ازدولت نیزخواست درسراسرکشور به کشاورزانی که دچار مشکل کم آبی وکاهش محصول درآمد شده اند کمک نماید و از دبیران حزب موتلفه اسلامی در شهرستانها خواست نظرات و طرح های خود را در این زمینه به استانداران محترم ارائه دهند.

وی گفت: همه ما وظیفه داریم با هم همدلی کنیم و مشکلات را با اتحاد و صمیمیت در مجلس و دولت و نهادها و دستگاه ها و همه موسسات دولتی وغیر دولتی چاره سازی کنیم.وی اضافه کرد: فرافکنی و این و آن را مقصردانستن مشکلات را حل نمی کند همت همگانی است که چاره ساز می باشد.

بادامچیان همچنین از پیش بینی های دولت در دو سال گذشته در تامین مایحتاج مردم تشکر و قدردانی کرد.

قائم مقام دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در ادامه در مورد جنایات آمریکا و اسرائیل اظهار داشت: ما از جنایات ضد بشری آمریکا و صهیونیست ها در سرزمین های اسلامی به ویژه فلسطین و غزه مظلوم بسیار متاسفیم. کشتار بی رحمانه کودکان، زنان، پیران و مردم بی دفاعی غیر نظامی با ویران کردن خانه آنها همراه سکوت دولت های مسئول و سازمان های بین المللی پرده از واقعیت استکبار برانداخته است. این افزایش جنایات دلیل عجز و شکست قطعی آمریکا و اسرائیلی هاست فلسطینی ها باید بدانند پیروزی آنها قطعی است و مقاومت رمز پیروزی است.

بادامچیان با اشاره به اوضاع عراق با اظهار تاسف از درگیری و کشتار مرم بی دفاع خاطر نشان کرد: اشغالگران به ویژه آمریکایی ها باید بدانند که هیچ ملتی به ویژه ملت های مسلمان اشغالگری را قبول و تحمل نخواهد کرد و هر چه آنها در ماندن در عراق یا افغانستان اصرار کنند مقاومت ملت ها و آسیب های آنان افزایش متصاعدی خواهد یافت. ملت ها هم مراقب باشند که در این گونه مواقع باید وحدت خود را حفظ کنند و از اختلافات پرهیز نمایند.

وی با اشاره به کشف اسلحه و مهمات ساخت اروپا در بصره گفت: با این رسوایی معلوم شد سوغات کشتار جمعی در عراق محصول اروپاست نه ایران.