دفتر تحقیق و پژوهش شهرداری در دانشگاه ها تاسیس می شود

علی حامد مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد از تاسیس دفتر تحقیق و پژوهش شهرداری در داخل دانشگاه ها با همکاری دانشجویان خبر داد و افزود: این یک حرکت عملیاتی است که با تلاشها و پیگیری کمیته دانشجویان و مساعدت شهردار انجام خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اصل مشورت تنها بر پایه تجربه نیست بر همین اساس هدف گروه مشاوران جوان استفاده از ظرفیتهای شهروندان جوان و دمیدن روحیه نوآوری و خلاقیت در شهرداری است.

وی افزود: مخاطبان گروه مشاورین جوان شهرداری دانش آموزان، دانشجویان، طلاب جوان، متخصصین جوان، اصناف جوان، اصحاب رسانه و پرسنل جوان شهرداری هستند که در سال جاری برای هر گروه کمیته ای در نظر گرفته شده است.

حامد مقدم بیان داشت: وظیفه کمیته های تخصصی، ارتباط برقرار کردن با مخاطبین و انعکاس نظرات آنها به کار گروه های تخصصی است تا آنها بتوانند مسائل انعکاس یافته را حلاجی و برنامه ریزی کنند.

وی اظهار داشت: سه برنامه کلی گروه در سال 87 در دست اجراست که شامل طرح مشارکت جوانان در تحقق چشم انداز 1400 با تاکید بر شعار امسال شهرداری (سال نوسازی و بهسازی)، طرح شهر نگار، شناسایی وبلاگ نویسان درباره موضوع و شهر مشهد و برگزاری همایش بلاگدهای شهر مشهد و طرح دیده بان جوان است.