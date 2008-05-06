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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۵۴

دفتر تحقیق و پژوهش شهرداری در دانشگاه ها تاسیس می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مشاور شهردار در امور جوانان شهرداری مشهد از تاسیس دفتر تحقیق و پژوهش شهرداری در دانشگاه ها با همکاری شهرداری خبر داد.

علی حامد مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد از تاسیس دفتر تحقیق و پژوهش شهرداری در داخل دانشگاه ها با همکاری دانشجویان خبر داد و افزود: این یک حرکت عملیاتی است که با تلاشها و پیگیری کمیته دانشجویان و مساعدت شهردار انجام خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: اصل مشورت تنها بر پایه تجربه نیست بر همین اساس هدف گروه مشاوران جوان استفاده از ظرفیتهای شهروندان جوان و دمیدن روحیه نوآوری و خلاقیت در شهرداری است.

وی افزود: مخاطبان گروه مشاورین جوان شهرداری دانش آموزان، دانشجویان، طلاب جوان، متخصصین جوان، اصناف جوان، اصحاب رسانه و پرسنل جوان شهرداری هستند که در سال جاری برای هر گروه کمیته ای در نظر گرفته شده است.

حامد مقدم بیان داشت: وظیفه کمیته های تخصصی، ارتباط برقرار کردن با مخاطبین و انعکاس نظرات آنها به کار گروه های تخصصی است تا آنها بتوانند مسائل انعکاس یافته را حلاجی و برنامه ریزی کنند.

وی اظهار داشت: سه برنامه کلی گروه در سال 87 در دست اجراست که شامل طرح مشارکت جوانان در تحقق چشم انداز 1400 با تاکید بر شعار امسال شهرداری (سال نوسازی و بهسازی)، طرح شهر نگار، شناسایی وبلاگ نویسان درباره موضوع و شهر مشهد و برگزاری همایش بلاگدهای شهر مشهد و طرح دیده بان جوان است.

کد مطلب 678323

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