248 متکدی و کودک خیابانی در شیراز جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مجید عباسی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار اشت: از مجموع این افراد 221 نفر مرد و بقیه زن بودند.

وی با بیان اینکه این دسته از افراد پس از جمع آوری هرکدام به ارگانهای مرتبط ارجاع داده شدند، افزود: با توجه به وجود 44 کودک و نوجوان در فاصله سنی هفت تا 14سال در میان جمع آوری شدگان، تلاش و جدیت بیشتر مسئولان در راستای کاهش هرچه بیشتر این آسیب اجتماعی ضروری است.

معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری شیراز عنوان کرد: 123 نفر از مجموع جمع آوری شدگان جزء افراد کارتن خواب بوده اند و برخوردهای صورت گرفته با بقیه این افراد نیز شامل اخذ تعهد، ارجاع به نیروی انتظامی یا خانواده خود بوده است.

عباسی از شهروندان خواست در صورت مشاهده این افراد مراتب را به مرکز 137شهرداری شیراز اعلام کنند.