نواحی پستی مشهد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سیروس رضایتی، ظهر امروز در محل اداره کل پست خراسان رضوی در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر چهار ناحیه پستی در مشهد دایر است که این تعداد تا پایان امسال به هفت ناحیه افزایش می یابد.

مدیرکل پست خراسان رضوی عنوان کرد: هم اکنون به دلیل حجم بالای مرسولات در نواحی چهارگانه پستی نامه رسانها با مشکل متعددی مواجه هستند و مرسولات دیر به دست مردم می رسد به همین دلیل و نیز در راستای افزایش کیفیت و کمیت خدمات پستی ایستگاههای توزیع مرسولات افزایش می یابد تا فاصله بین مراکز توزیع و شهروندان به حداقل برسد.

وی از دیگر طرحهای پست استان به هوشمند کردن شبکه قبول مرسولات و بسته ها پستی اشاره کرد و افزود: در قالب این سیستم کلیه دفاتر و واحدهای خصوصی و دولتی تحت نظارت پست به صورت online به اداره کل متصل می شوند تا در حداقل زمان اطلاعات مرسولات وارد شبکه پستی شود همچنین امکان نظارت و پیگیری آنها بیشتر شود.

رضایتی اظهار داشت: در حال حاضر این کار در برخی واحدهای پستی انجام می شود و تا پایان سال جاری کلیه دفاتر و واحدها به این شبکه می پیوندند.

وی عنوان کرد: تحقق این امر موجب می شود بسیاری از دستگاه ها و بخشهای دولتی و خصوصی به منظور تسریع در انجام خدمات ارائه برخی از امور خود را به این شبکه واگذار کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شبکه هوشمند پست استان قادر است کلیه فرآیند ورود ارسال اخذ اطلاعات صدور دفترچه های بیمه را پردازش و آنها را صادر کند و در نهایت ظرف مدت 24 ساعت به نشانی متقاضی در کلیه شهرستانهای استان با نظارت ادارات بیمه ارسال نماید.

رضایتی همچنین از مکانیزه کردن شبکه آماده سازی یاد کرد و افزود: هم اکنون اطلاعات مرسولات همراه مرسوله وارد شبکه پست استان می شود بنابراین وقت زیادی صرف ثبت اطلاعات و جداسازی آنها می شود اما با راه اندازی شبکه آماده سازی اطلاعات مربوطه به مرسوله قبل از ورود خود مرسوله دریافت می شود که این امر موجب می شود مرسولات پس از وارد شدن به شبکه پستی استان به سرعت تجزیه و توزیع شود.

وی افزود: تقویت سیستم حمل و نقل توزیع محوله های پستی با همکاری و تعامل دو سویه با دستگاهها و سازمانهای مرتبط از جمله سازمان حمل و نقل پایانه ها،‌ راه آهن،‌ فرودگاه و سایر بخشها از دیگر برنامه های تقویت شبکه پستی استان و رسیدن به شاخصه های توسعه یافتگی است.

رضایتی یادآور شد: همکاری با سازمانهای و دستگاههای مختلف و استفاده از ظرفیتهای خالی موجود مهمترین برنامه پست استان در سال جاری به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات به مردم و کاستن از بار مشکلات شهری از قبیل ترافیک،‌ مصرف سوخت و آلودگی هوا است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر پست با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، ثبت احوال، شرکت برق، شرکت مخابرات، شرکت آب، نیروی انتظامی، سازمان بازرگانی و به تازگی ثبت اسناد همکاری می نماید.