تکذیب تغییر عنوان یا تنزل مدرک دانشکده شریعتی/ تعهد در قبال حذف کنکور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی امروز در حاشیه تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: دفتر آموزش عالی ستاد وزارت آموزش و پرورش اشتباهی انجام داده که باعث شائبه شده اما اعلام می کنم که رشته های تحصیلی دانشکده فنی شریعتی مجوز رسمی دفتر گسترش آموزش عالی دارد و هیچ تغییری در روال این دانشکده حاصل نشده است.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص اقدامات این وزارتخانه برای ادای نقش در حذف کنکور نیز گفت: مرکز سنجش آموزش و پرورش در چارت جدید تشکیلاتی وزارتخانه گنجانده شده است و مسئول مربوطه نیز به زودی معرفی می شود.

وی افزود: آزمونهای پایه سوم متوسطه همچنان سراسری برگزار می شود و برای پایه های دیگر که تعهد قانونی آموزش و پرورش است به موقع انجام خواهیم داد.

رئیس سابق دانشگاه پیام نور در قیاس وضعیت این دانشگاه از 5/2 سال گذشته تاکنون گفت: تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور طی 5/2 سال گذشته از 570 نفر به 3 هزار و 500 نفر رسیده است. دوره های دایر دکتری دانشگاه پیام نور از 3 دوره به 35 رشته گرایش افزایش پیدا کرده و در کارشناسی ارشد نیز از 72 رشته محل به بیش از 160 رشته محل افزایش پیدا کرده است.

وی در خصوص فناوری آموزشی در دانشگاه پیام نور گفت: امروز کلاسهای دانشگاه پیام نور در سراسر کشور به سیستم وبدئو پروژکتور و نمایشگر Poewr Point مجهز شده البته ممکن است در برخی واحدها نصب نشده باشد که باید نظارت شود. امروز زیر ساختهای فناوری آموزشی برای آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور فراهم شده تا در سطح جهان اسلام بتوانیم دانشجوی مجازی داشته باشیم.

علی احمدی افزود: فضاهای آموزشی دانشگاه پیام نور 420 هزار متر مربع در 5/2 سال گذشته بود اما امروز 600 هزار متر مربع ساخته شده و 380 هزار متر مربع نیز در دست احداث داریم و تعداد قابل توجهی ساختمان نیز خریداری شده است.