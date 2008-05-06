ارتباط اقتصادی با کشورهای همسایه مهمترین عامل عدم وابستگی به تولیدات نفتی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش، ظهر امروز در اتاق بازرگانی ایران و عراق در مشهد اظهار داشت: در همین راستا کشور عراق از جمله کشورهایی است که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نزدیکی زیادی با ایرانیان دارد و می تواند به عنوان یک کشور طرف قرارداد با ایران در نظر گرفته شود.

وی شیعه بودن اکثر مردم عراق را از دیگر وجوه مشترک این دو کشور عنوان کرد و یادآور شد: رابطه کشور ایران و عراق پس از استقلال این کشور روز به روز به افزایش است اما در این میان حضور اشغالگران مهمترین عامل کند کننده این روابط حسنه است.

نماینده مردم مشهد تاسیس اتاق مشترک بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عراق در این شهر را مایه مباهات دانست و عنوان کرد: به طور قطع تاسیس این اتاق به توسعه چشمگیر اقتصادی دو کشور کمک شایانی خواهد کرد.

وی در این خصوص تشریح کرد: مجلس نیز از این اقدام که در دومین کلان شهر مذهبی جهان صورت گرفته، استقبال می کند.

آرین منش با اشاره به نگاه مجلس هفتم در زمینه بازرگانی و صنعت و معدن بیان داشت: این نگاه در بحث بازرگانی و صنعت مثبت بود اما هنوز از ظرفیتها ی بالای معدنی کشورمان به اندازه کافی بهره نبرده ایم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم خاطرنشان کرد: اعتبارات در نظر گرفته شده در بخش صنعت و معدن امسال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

وی نبود زیر ساختهای موجود در زمینه صنعت و معدن را از دیگر معضلات این بخش برشمرد و بیان داشت: با تخصیص اعتبارات مناسب و تزریق آن به مکانهای حیاتی می توان در ارتقای این صنعت کمک شایانی کرد.

آرین منش تاکید کرد: کشور عراق نیز دارای پتانسیلهای بالای صنعتی و معدنی است که با سرمایه گذاری مناسب قابل بهره برداری برای دو کشور است.