حجم مبادلات اقتصادی عراق با استانهای خراسان به 400 میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسن تیز مغز با اشاره به تسهیل روابط تجاری میان ایران و عراق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با افزایش ارتباطات تجاری و تامین زیر ساختهای اساسی کشور عراق به دنبال ایجاد تسهیلات ویژه در راستای ترانزیت کالاهای وارداتی و صادراتی کشور عراق در مرزهای جمهوری اسلامی ایران هستیم.

وی با بیان اینکه امضاء موافقت نامه حمایت از سرمایه گذاری بین روسای جمهور دو کشور موجب توسعه تجارت میان عراق و ایران است افزود: اتاق مشترک بازرگانی، صنایع و معادن ایران و عراق به عنوان یک نهاد بزرگ بخش خصوصی توانسته است در افزایش مبادلات تجاری گامهای بسیاری بردارد و با استفاده از دو قانون کردستان و قانون عراق که در این کشور حاکم است به حضور سرمایه گذاران ایرانی در این کشور در بخشهای زیر بنایی کمک قابل توجهی نماید.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی، صنایع و معادن ایران و عراق بیان داشت: با افتتاح اتاقهای بازرگانی در استانهای خراسان رضوی، آذربایجان غربی، کرمانشاه و خوزستان سطح روابط اقتصادی کشور در بخشهای صنایع نفت و گاز، خدمات فنی و مهندسی، ساختمان سازی، باز سازی کارخانجات عراق را افزایش دهیم.

وی با اشاره به اینکه سطح مبادلات تجاری رو به افزایش است اظهار داشت: با وجود اینکه بیشترین سطح صادرات را از خراسان رضوی داشتیم، تاکنون 600 میلیون دلار از کرمانشاه، 800 میلیون دلار از مرز مهران و به ترتیب از مرزهای شلمچه، چذابه، پیرانشهر به کشور عراق صادرات داشتیم.

تیز مغز همچنین با اشاره به تسهیل روابط ارزی میان سرمایه گذاران دو کشور بیان داشت: با تاسیس بانکهای ایرانی در عراق و همکاری با بانکهای عراقی می توانیم مبادلات پولی و ریالی و ارزی مناسبی داشته باشیم.