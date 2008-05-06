نمایشگاه حجاب و عفاف در مشهد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مشاور امور بانوان رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی عصر امروز در حاشیه برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه با ‪ ۱۶‬غرفه، حاصل دو سال کار تحقیقی است که توسط کانون کاربردی خیبر کرج و بر اساس محتوای پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد برپا شده است.

پروین غیبی با بیان اینکه این نمایشگاه سعی کرده با نگاهی تاریخی و در قالب علمی به موضوع حجاب بپردازد افزود: تاریخچه پوشش در جهان، تاریخچه پوشش در ایران، حجاب در شعر شاعران پارسی‌گو، پوشش در ادیان مختلف و نیز عفاف و حجاب در اسلام از جمله عناوین غرفه های این نمایشگاه است.

وی با اشاره به همکاری آموزش و پرورش در بر پایی نمایشگاه یادآور شد: خراسان رضوی نخستین استانی است که این نمایشگاه را برگزار کرده و قرار است چنین نمایشگاهی نیز در چهار استان دیگر برگزار شود.

غیبی با بیان اینکه این نمایشگاه به مدت یک ماه در مجتمع فرهنگی هنری امام رضا(ع) مشهد دایر است، خاطرنشان کرد: فقط همسرم، به ساز بعضیها، خون نوشته‌ها، عفاف در حبس، حجاب آسان، از زبان آمار، از نگاه علم، هجوم خاموش، حجاب در قرن ‪ ۲۱‬و بخاطر حجاب از دیگر عناوین این نمایشگاه است.