سپاهان را شکست می دهیم / از اندک شانس های خود نهایت بهره را می بریم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، سرمربی رومانیایی تیم فوتبال الاتحاد سوریه در کنفرانس مطبوعاتی صبح امروز لیگ قهرمانان آسیا که در هتل "شهبا" شهر حلب برگزار شد، در خصوص دیدار تیمش برابر سپاهان ایران گفت: درست است که تیم الاتحاد سوریه با سه امتیاز قعرنشین جدول رده بندی گروه A مسابقات لیگ قهرمانان آسیاست و نسبت به دیگر تیم های حاضر در این گروه از شانس اندکی برای صعود برخوردار است اما برای اینکه حداقل شانس خود را از دست ندهیم با هدف کسب پیروزی به دیدار سپاهان خواهیم رفت.

وی اشتباهات داوری را در ناکامی های تیمش در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تاثیرگذار خواند و افزود: متاسفانه همین اشتباهات غیرعمدی داوران باعث شکست تیم ما در سه بازی گذشته شده است. در بازی گذشته مقابل کوروچی ازبکستان اشتباهاتی از داور سر زد که ما در کسب نتیجه ناکام گذاشت.

والیرو از انگیزه های تیمش در دیدار برابر سپاهان یاد کرد و گفت: آخرین فرصت ما برای جبران ناکامی های اخیر در بازی فرداست، اگر نتوانیم در مصاف با سپاهان به پیروزی دست یابیم از دور مسابقات قطعا کنار خواهیم رفت. اینها می تواند انگیزه لازم را به ما بدهد تا در بازی خانگی مقابل سپاهان به برتری دست یابیم.

تیم فوتبال کوروچی ازبکستان در بازی مقابل الاتحاد سوریه از یک بازیکن تاجیکستانی در ترکیب خود استفاده کرده که حضور این بازیکن خارجی اعتراض باشگاه الاتحاد سوریه را به دنبال داشته است. سرمربی رومانیایی تیم الاتحاد سوریه در این باره گفت: ما رسما به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده ایم و از این مرجع پیگیر شکایت خود هستیم. با این حال به آنچه که در این پرونده به وقوع خواهد پیوست فکر نمی کنیم و در بازی فردا با هدف کسب برتری به میدان خواهیم رفت.

وی ادامه داد: اگر شکایت ما در مورد تخلف باشگاه کوروچی به نتیجه رسید که می توانیم با امتیازات بیشتر به رقابت خود با مدعیان ادامه دهیم در غیر این صورت با پیروزی در بازی فردا امیدوارانه تر از قبل به مبارزاتمان در لیگ قهرمانان آسیا ادامه خواهیم داد.

والیرو در ادامه از غیبت دو بازیکن تاثیرگذار تیمش در دیدار مقابل سپاهان خبر داد و گفت: "عبدالفتاح" یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیم ماست که به علت دوکارته بودن نمی توانیم از وجود او در بازی با سپاهان استفاده کنیم. علاوه بر او "عیان" را هم به علت محرومیت در اختیار نخواهیم داشت. غیبت این دو بازیکن ضربه بزرگی به تیم ما خواهد زد اما در بازی با سپاهان به این مسائل فکر نمی کنیم و غیبت دو این بازیکن نمی تواند تمرکز ما را برهم بزند.