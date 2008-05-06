رضا روحانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: همواره جای خالی چنین انجمنی برای جامعه طراح ما حس می‌شد. به همین جهت و با توجه به اینکه دکتر سندوزی از هنرمندان برجسته عرصه طراحی بود و همواره بر تاسیس انجمن طراحان تاکید داشت، این مجمع در آینده نزدیک اعلام موجودیت خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به برگزاری اولین جشنواره طراحی در سال گذشته با محوریت خانه موزه دکتر سندوزی و همچنین استقبال هنرمندان برجسته و دانشجویان رشته‌های مختلف هنری، تاسیس مجمع هنرمندان طراح گامی ارزشمند در عرصه هنرهای تجسمی خواهد بود.

مدیر خانه موزه دکتر سندوزی با اشاره به چگونگی عضویت هنرمندان در مجمع هنرمندان طراح گفت: تا 10 روز آینده جزئیات تشکیل مجمع با انتشار یک فراخوان اعلام خواهد شد و هنرمندان می‌تواند بر اساس این فراخوان نسبت به عضویت خود در این مجمع اقدام کنند.

روحانی با اشاره به آثار موجود در خانه موزه دکتر سندوزی خاطرنشان ساخت: این آثار در ردیف ارزشمندترین طراحی‌های دکتر سندوزی و در نوع خود ارزشمند و بی‌نظیر است. از نظر من برای دانشجویان علاقمند به هنر نقاشی به ویژه در سبک‌های کوبیسم و اکسپرسیونیسم می‌تواند مرجعی ارزشمند باشد.