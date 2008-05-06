شاخص امنیتی کشور مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس محتاج، بعد از ظهر امروز در همایش سراسری مواد ناریه در مجتمع آموزشی و تفریحی محمودآباد مازندران افزود: اکنون کسانی که می‌خواستند نا امنی را به عنوان یک دام در پیشرفت و توسعه انقلاب اسلامی پیش روی کشور قرار دهند، خودشان را در این دام گرفتار دیدند.

وی با اشاره به اشغال عراق توسط آمریکا بیان داشت: آمریکا و دیگر کشورهایی که در اشغال عراق همکاری دارند، نیت سیاسی آنان ارائه الگوی حکومت به اصطلاح دموکراسی به جهانیان بوده است اما هنوز مقوله امنیت به عنوان مهمترین عامل در حکومت دموکراسی محقق نشده است.

وی با بیان اینکه اکنون میلیاردها دلار در این کشور هزینه شده است، بیان داشت: کشور ایران نیز بارها اعلام کرده است که برای ایجاد امنیت عراق به شرط بررسی برخی از شرایط حاضر به دخالت است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در ادامه بر هوشمندی همه آحاد مردم به خصوص دست اندرکاران نظام در ایجاد امنیت تاکید کرد و گفت: امنیت در خدمت توسعه و پیشرفت هر کشور است.

محتاج نگاه امنیتی و انتظامی را یک نگاه توسعه ‌ای و راهبردی در کشور عنوان کرد و اظهار داشت: اکنون در بخش تولید، حمل و نقل، مصرف و نگهداری مواد ناریه (منفجره و آتشزا) مقوله امنیت بسیار حساس و مهم است.

وی ظرفیت کمی و کیفی تولید مواد ناریه را در کشور مطلوب خواند و گفت: امروز تولید مواد ناریه در کشور قابل رقابت با دیگر کشورهای دنیا است.

وی در ادامه با اشاره به اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی بیان داشت: در بخش واگذاری مراحل مختلف تولید، حمل و نقل، مصرف و نگهداری مواد ناریه به صورت تدریجی در حال برنامه ریزی و بررسی هستیم.

محتاج با اشاره به ضایعات و خسارات ناشی از مصرف مواد ناریه در کشور یادآور شد: با توجه به افزایش تولید و مصرف مواد ناریه برای توسعه کشور در سالهای آینده نیاز است مقوله امنیت نیز بسیار تقویت شود.

مدیرکل امنیتی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تبادل نظر، طرح تجربیات و افزایش دانش تخصصی افراد در تولید، حمل و نقل و مصرف مواد ناریه، ارزیابی مکانیزم نظارتی کمیسیونها بر چرخه مواد ناریه و بررسی مشکلات و موانع محیطهای مصرف مواد ناریه از اهداف این همایش است.

سید محسن صادقی، نظارت مستقیم بر چرخه مواد ناریه با هدف کاهش عوارض ناشی از آن را از مهمترین وظایف دست اندرکاران این بخش عنوان کرد و گفت: سالانه ‪ ۸۰‬هزار تن مواد ناریه در کشور مصرف می‌شود.

مدیرکل امنیتی وزارت کشور با بیان اینکه در 10 سال گذشته تاکنون ‪۹۸‬ کشته و ‪ ۲۵۰‬مجروح به عنوان عوارض جانبی در تولید، حمل ونقل و مصرف در کشور داشته ‌ایم ادامه داد: به نظر می‌ رسد این عوارض به نسبت میزان مصرف مواد ناریه مطلوب باشد.