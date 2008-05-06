هفت درصد کودکان جهان مبتلا به آسم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رفیعی، ظهر سه شنبه در همایش روز جهانی آسم در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا ساری افزود: آسم بیماری التهابی مزمن و چهارمین علت ناتوانی کودکان به واسطه این بیماری است.

وی با تاکید بر جلوگیری از ایجاد اضطراب در این بیماران یادآور شد: رژیم های غذایی حاوی چربی امگا و افزایش فلزات سنگین مانند رسوب و جیوه، عفونت دما، افزایش آلاینده ها و ویروس های تنفسی موجب افزایش این بیماری خواهد شد.

رفیعی خاطرنشان کرد: میزان ویتامین های C، E، B6، B12 و منیزیم در این بیماران کاهش شدیدی پیدا خواهد کرد.

دبیر این همایش نیز در سخنانی با اشاره به اینکه شیوع این بیماری در کودکان بیش از سایر افراد است، بیان داشت: این بیماری با افزایش سن کاهش خواهد یافت.

دکتر جواد غفاری با بیان اینکه میزان شیوع این بیماری در ایران بین پنج تا 10 درصد است، خاطرنشان کرد: آسم شایع ترین علت غیبت های مکرر کودکان در مدارس است.