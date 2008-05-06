ثابت می کنیم هنوز هم بهترین تیم آسیا هستیم

عبدالوهاب ابوالهیل با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سوریه، افزود: تیم سپاهان با برتری مقابل الاتحاد عربستان شانس زیادی برای صعود به مرحله نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا پیدا کرد. برای افزایش احتمال صعود به دور بعد باید فردا (چهارشنبه) الاتحاد سوریه را در خانه اش شکست دهیم. در غیر این صورت نمی توانیم همپای دیگر تیم های حاضر در این گروه برای راهیابی به دور بعد تلاش کنیم.

وی با اشاره به اینکه بازی با الاتحاد سوریه از اهمیت ویژه ای برای تیم سپاهان برخوردار است، افزود: این یکی از سخت ترین بازی های تیم ماست. سپاهان فردا برابر تیمی صف آرایی می کند که به دنبال آخرین شانس های صعود است که همین مسئله کار ما را دشوار می کند.

این هافبک عراقی از انگیزه های تیمش برای جبران شکست بازی رفت مقابل الاتحاد سوریه یاد کرد و گفت: ما در بازی رفت روی اتفاقات فوتبال نتیجه را به تیم سوریه ای واگذار کردیم. با این حال با هدف جبران این ناکامی و افزایش شانس صعود به دیدار الاتحاد می رویم تا نشان دهیم سپاهان هنوز هم بهترین تیم آسیاست و مدعی اصلی قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان خواهد بود.

ابوالهیل برخلاف دیگر بازیکنان تیم فوتبال سپاهان که خستگی را عامل ناکامی تیمش در بازی های اخیرعنوان می کنند، گفت: فوتبال همین است. تیمی که می خواهد قهرمان شود باید با این مشکلات دست و پنجه نرم کند. من اطمینان دارم که سپاهان این مشکلات را پشت سرگذاشته و در سه جام لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا و جام حذفی به موفقیت دست خواهد یافت.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم بازی فردا مقابل الاتحاد سوریه را با پیروزی پشت سربگذاریم، با خاطری آسوده در مسابقات لیگ و جام حذفی به میدان خواهیم رفت و در هر دو این رقابت ها به نتایجی مطلوب دست خواهیم یافت.

هافبک تیم فوتبال سپاهان در خصوص حضور هیثم کاظم عراقی در این تیم گفت: کاظم یکی از بازیکنان خوب و جوان فوتبال عراق است که می تواند در ادامه مسابقات لیگ و پیکارهای آسیایی به تیم ما کمک کند. امیدوارم بتوانم در کنار کاظم، عمادرضا مثلث قدرتمند عراقی ها را در تیم سپاهان تشکیل دهیم و به موفقیت این تیم در بازی های آتی کمک کنیم.

این هافبک عراقی در خصوص شایعه انتقال عماد رضا به تیم الهلال عربستان گفت: این یک پیشنهاد تبلیغاتی است و به واقعیت نزدیک نیست. عماد رضا کماکان در تیم سپاهان و کنار ما می ماند.