یکی از دو واحد عرضه گاز CNG در هرمزگان از مدار خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یکی از دو واحد عرضه گاز CNG در استان هرمزگان که دارای هشت خروجی عرضه گاز برای مصرف کنندگان هرمزگانی بود، صبح امروز از مدار عرضه خارج شد.

رئیس تاکسیرانی شهر بندرعباس در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به دلیل رطوبت بالای هوای شهر بندرعباس و افزایش دما طی روزهای اخیر به خصوص در ساعات منتهی به ظهر، سامانه کمپرسورهای این جایگاه در وضعیت هشدار قرار دارد و با آلارم های متعدد همراه بود که تشخیص پیمانکار نصب کننده استانی بر خارج کردن جایگاه از مدار توزیع بود که از صبح امروز تمامی هشت پمپ عرضه از مدار خارج شد.

بابک هاشمی عنوان کرد: پیگیریهای مداوم تاکسیرانی شهر بندرعباس به منظور رفع مشکل مردم به خصوص به دلیل ازدحام شدید بر روی دیگر جایگاه فعال استان در حال ادامه است و امیدواریم طی روزهای آتی با اعزام کارشناس از شهرهای اطراف بتوانیم این جایگاه را به مدار توزیع بازگردانیم.

شهرداری بندرعباس در 28 فروردین ماه با صرف اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال این جایگاه را ایجاد و به بهره برداری رساند.