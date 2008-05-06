نمایشگاه اسناد ملی هویت ملی در زاهدان برپا شد

به گزارش خبرنگار در زاهدان در این نمایشگاه که از امروز سه شنبه هفدهم تا 25 اردیبهشت ماه جاری برپا است اسناد و نسخ خطی مربوط به سیستان و بلوچستان در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

اکبر شیخ، مدیر اسناد وکتابخانه ملی سیستان و بلوچستان در خصوص این نمایشگاه اظهار داشت: در این نمایشگاه تعداد 30 سند و12 نسخه خطی به نمایش گذاشته شده است که شش سند مربوط به آموزش وپرورش است و قدیمی ترین آنها به سال 1300 شمسی بر می گردد و موضوع آن اعلام مجمع نشر معارف مبنی بر تشکیل کلاس اکابر است.

وی در ادامه افزود: همچنین چهار سند مربوط به فرامین پادشاهان قاجار و هفت سند نیز در خالصه است که قدیمی ترین آن به سال 1304 شمسی با موضوع املاک خان محمد گرگیچ در زاهدان بر می گردد.

شیخ همچنین بیان داشت: 13 سند نیز در موضوعات بهداشت، طوایف بلوچ، انجمن شهر زاهدان، مدارس، تجارتخانه شیخ فیض، ارباب مهدی یزدی است.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی استان درباره نسخ خطی این نمایشگاه نیز عنوان کرد: 12 نسخه خطی نفیس در نمایشگاه وجود دارد که قدیمی ترین نسخه خطی به نمایش گذاشته شده 692 سال قبل کتابت شده و نسخه خطی الرقاق با موضوع احادیث نبوی و به زبان عربی است که در سال 737 هجری قمری نگاشته شده است.

وی ادامه داد: جدید ترین این نسخ مربوط به سال 1193 هجری قمری با عنوان شرح شمایل نبوی است که 136 سال قدمت دارد و موضوع آن حدیثی است.

اکبر شیخ از به نمایش گذاشته شدن قرآن خطی مربوط به سال 966 هجری قمری که 463 سال قدمت دارد در این نمایشگاه خبر داد.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی استان همچنین از افتتاح و بهره برداری ساختمان گنجینه اسناد ملی سیستان و بلوچستان در دهه فجر انقلاب اسلامی امسال خبر داد.

وی ضمن اعلام آمادگی این مدیریت برای خرید نسخ خطی و اسنادی که در اختیار مردم قرار دارد، خاطرنشان کرد: برای تکمیل تاریخ شفاهی استان سیستان و بلوچستان از تمامی مردم و کسانی که خاطراتی از تاریخ استان در ذهن دارند درخواست کمک و یاری داریم.

نمایشگاه اسناد ملی هویت ملی در محل مدیریت اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان واقع در خیابان شهید رزمجو مقدم زاهدان برپا است.