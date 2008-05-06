حریفان ذوب آهن معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قرعه کشی انجام شده دیدار تیم ذوب آهن اصفهان و حریفانش درگروه A انجام می شود. اما در گروه B این مسابقات نیز تیم هایی از قزاقستان، تایلند، چین و اندونزی با هم به رقابت می پردازند.

پیکارهای والیبال قهرمانی بانوان باشگاه های آسیا طی روزهای 12 تا 19 خردادماه در ویتنام برگزار می شود.

تیم والیبال ذوب آهن اصفهان به عنوان قهرمان مسابقات لیگ برتر باشگاه های ایران در این رقابت ها شرکت می کند. این برای نخستین بار است که فدراسیون والیبال نماینده خود را به مسابقات باشگاه های بانوان اعزام می کند.