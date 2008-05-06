برای کاهش نگرانی روسیه درباره سپرموشکی تلاش می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس،"ویلیام برنز" ضمن مهم توصیف کردن روابط خوب و شخصی رئیسان جمهوری فعلی آمریکا و روسیه گفت : اما تعامل بین روسیه و آمریکا نباید به روابط شخصی دو رئیس جمهوری بستگی داشته باشد من فکر می کنم که روابط بین دو کشور باید از سازمان یافتگی و انسجام بیشتری برخوردار باشد.

وی که با رادیوی "اکو مسکو" گفتگو می کرد؛ خواستار تاسیس یک آژانس جدید شبیه به کمیسیون "گور- چرنومردین" درباره نشستهای مقامهای ارشد وزارتخانه های دفاع و امور خارجه دو کشور در قالب 2+2 شد که هم اکنون در حوزه گفتگوهای اقتصادی این اقدام صورت گرفته است.

برنز افزود: جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا در آینده درصدد همکاری با دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری منتخب روسیه است و واشنگتن تمام تلاش خود را برای توسعه و تقویت روابط و همچنین پرهیز از اختلافات فعلی به کار خواهد گرفت.

وی همچنین درباره اختلافات دو کشور درباره سپرموشکی آمریکا دراروپا ادعا کرد که کشورش تمام تلاش خود را برای کاهش نگرانیهای روسیه درباره این سامانه به کار خواهد گرفت و سعی خواهد کرد تا تضمینهایی را به روسیه درباره این سامانه بدهد.

برنز همچنین گفت که گفتگویی درباره اینکه چه زمانی و چگونه موشکهای رهگیری راه اندازی خواهد شد؛ برنامه ریزی شده است تا به ادعای وی، با تهدید واقعی که ایران است مقابله کند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرار چنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را موردهدف قراردهند، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا دراروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.