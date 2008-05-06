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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۹:۰۵

تکثیر طبیعی ماهیان در مازندران کاهش یافته است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه کاهش آب و آلودگی در رودخانه های استان افزایش یافته است، گفت: تکثیر طبیعی ماهیان در مازندران کاهش چشمگیری یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد، عصر سه شنبه در همایش کمیته تدوین برنامه، آموزش و بهسازی نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی در بابلسر افزود: با روش نیمه مصنوعی ماهیان استخوانی و خاویاری دریای خزر را بازسازی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: سالانه حدود 100 میلیون بچه ماهی سفید به صورت نیمه مصنوعی تولید و در رودخانه های استان رهاسازی می شود.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه با هدف بازسازی ماهیان خاویاری سه میلیون بچه ماهی خاویاری، پنج میلیون بچه ماهی کپور و حدود یک میلیون بچه ماهی آزاد تکثیر و در رودخانه های استان رهاسازی شده است، تصریح کرد: با این کار قصد داریم درآمد صیادان استان را افزایش دهیم.

حبیب نژاد با بیان اینکه مازندران بستر خوبی برای توسعه آبزی پروری در کشور است یادآور شد: 30 هزار تن ماهی از طریق بیش از 13 هزار هکتار اراضی استان صید می شود.

وی افزود: پنج واحد پرورش ماهیان خاویاری سالانه حدود 27 هزار تن ماهی خاویاری پرورشی تولید می کنند.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه مازندران در بخش پرورش ماهیان گرم آبی با تولید 25 درصد کل تولید آبزی پروری در کشور، مقام اول را در بخش پرورش ماهیان سردآبی دارد، گفت: این استان می تواند قطب بزرگ آبزی پروری کشور شود.

وی مهمترین اولویت امسال شیلات استان را مدیریت عبور از بحران خشکسالی عنوان کرد و ادامه داد: اجرای طرح جامع آبزی پروری در استان، اجرای طرح جامع صنایع شیلاتی و اجرای سیستم مدیریت کیفیت از طرحهای اولویت دار امسال شیلات مازندران است.

کد مطلب 678506

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