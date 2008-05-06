به گزارش خبرگزاری مهر، "پله پله تا ملاقات با شیطان" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجتبی راعی زندگی قاتلی زنجیره‌ای را بررسی می‌کند که پرونده او در 10 سال گذشته از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی دستگاه قضایی بود.

خوشرو متولد یکی از شهرستان‌های خراسان بود که در پوشش راننده تعداد زیادی از زنان تهرانی را ربود و به قتل رساند. راعی درباره فیلم خود گفت: "جمع‌آوری مدارک، بازجویی‌ها، دادگاه و بریده جراید و گفتگو با خانواده قربانیان در مراحل پایانی است و در مراحل دیگر پروژه با جرم‌شناس‌ها، روانشناسان و جامعه‌شناسان گفتگو می‌کنیم."