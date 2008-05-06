  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۲۰

راعی زندگی خفاش شب را مستند می‌کند

زندگی غلامرضا خوشرو معروف به خفاش شب در قالب مستند سینمایی "پله پله تا ملاقات شیطان" در شبکه دو سیما ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "پله پله تا ملاقات با شیطان" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجتبی راعی زندگی قاتلی زنجیره‌ای را بررسی می‌کند که پرونده او در 10 سال گذشته از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی دستگاه قضایی بود.

خوشرو متولد یکی از شهرستان‌های خراسان بود که در پوشش راننده تعداد زیادی از زنان تهرانی را ربود و به قتل رساند. راعی درباره فیلم خود گفت: "جمع‌آوری مدارک، بازجویی‌ها، دادگاه و بریده جراید و گفتگو با خانواده قربانیان در مراحل پایانی است و در مراحل دیگر پروژه با جرم‌شناس‌ها، روانشناسان و جامعه‌شناسان گفتگو می‌کنیم."

کد مطلب 678513

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها