چهل و چهارمين كنگره انجمن دندانپزشكي ايران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر مسعود اجلالي ، رييس چهل و چهارمين كنگره انجمن دندانپزشكي ايران ، با اعلام اين خبر گفت: اين كنگره با هدف ارتقاي سطح همكاران دندانپزشك و حرف وابسته به دندانپزشكي و نيز دستيابي به آخرين دستاوردهاي رشته دندانپزشكي برگزار مي شود.

وي با اشاره به اينكه "دندانپزشكي مبتني بر شواهد " و "دندانپزشكي سالمندان" ، دو محور اصلي كنگره چهل و چهارم است ، افزود: در رشته هاي ارتودنسي ، راديولوژي ، دندانپزشكي كودكان، لابراتوارهاي پروتزهاي دنداني ، كنترل عفونت ، پريودنتولوژي ، پاتولوژي ، بيماريهاي دهان و دندان، امپلنت هاي دنداني ، اندودونتيكز (درمان ريشه دندان) ، دندانپزشكي ترميمي و پروتز 326 مقاله به دبير خانه كنگره ارسال شده كه بيشترين مقالات در زمينه هاي پژوهشي و كاربردي بوده است.

دكتر اجلالي هدف از اين كنگره را ارايه فعاليت هاي درماني مطلوب تر و بهره گيري از يافته هاي پژوهشي در درمان بيماري اعلام كرد و گفت: در چهل و چهارمين كنگره علمي سالانه انجمن دندانپزشكي 240 مقاله پذيرفته شده است كه اين مقالات به صورت سخنراني ، آموزش هاي دور ميز ، پانل هاي پرسش و پاسخ ، پوستر و نيز پانل ويژه ارايه خواهد شد.

وي با بيان اينكه دندانپزشكي سالمندان، موضوعي است كه براي نخستين بار به صورت مستقل در يك پانل مطرح مي شود، گفت: براي رفع "مشكلات مبتني بر شواهد دندانپزشكي " پانل هاي موضوعي در كنار پانل هاي اختصاصي در نظر گرفته شده است.

دكتر اجلالي افزود: اين كنگره قصد دارد ، با اضافه كردن "دندانپزشكي مبتني بر شواهد" ، به مهارت و تجربيات همكاران ، اطلاعات آنان را با بار علمي بيشتري همراه كند.

وي با اشاره به اينكه اين كنگره ، بيست و دومين نمايشگاه بين المللي تجهيزات ، مواد و لوازم دندانپزشكي دو محل دايمي نمايشگاههاي بين المللي تهران آخرين دستاوردهاي اين رشته را به دندانپزشكان ارايه خواهد كرد، اظهار داشت: با توجه به اهميت نقش آموزش در پيشگيري از بيماريها ، به ويژه بيماريهاي دهان و دندان ، در اين كنگره دو پوستر آموزشي با هدف آشنايي كودكان و نوجوانان به رعايت بهداشت دهان و دندان ارايه مي شود.