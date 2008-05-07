به گزارش خبرنگار مهر در قم، دبیر علمی این همایش عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سبقه فلسفی و کلامی اندیشه شهید مطهری گفت: اندیشه‌های قرآنی استاد مطهری باید به صورت مستقل گسترش یابد تا جامعه از این اندیشه‌های بکر استفاده کند.



حجت الاسلام حسین علوی با اشاره به آثار قرآنی شهید مطهری گفت: 12 جلد از آثار قرآنی شهید مطهری چاپ شده است و دو جلد دیگر نیز آماده چاپ است.



وی هدف از برگزاری این همایش را تبیین اندیشه‌های قرآنی استاد مطهری، آشنایی طلاب خارجی با اندیشه‌های ایشان، توسعه فرهنگ قرآنی با اندیشه‌های استاد مطهری و ترغیب جوانان به مطالعه آثار این شهید بزرگوار ذکر کرد و گفت:‌ این همایش به همت جامعه المصطفی العالمیه با همکاری بنیاد شهید، ستاد بزرگداشت استاد مطهری، انجمن قرآن‌پژوهی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در 19 اردیبهشت ماه در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.



عضو هیئت علمی مرکز جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: بیش از 120 مقاله با موضوعات مبانی تفسیری استاد مطهری، قرآن و علوم، توحید، خاتمیت و معاد و غیره به دفتر همایش ارسال شده است که در این میان، 10 درصد بانوان مشارکت داشته‌اند.



حجت الاسلام علوی در مورد بازتاب بین المللی این همایش نیز گفت: در برخی روزنامه‌های خارجی، فراخوان این مقاله چاپ شده است و مقالاتی از کشورهای خارجی نیز به دفتر این همایش ارسال شده است و در این همایش نیز مهمانانی از کشورهای انگلستان، هند، لبنان، عراق، آذربایجان، پاکستان و ... حضور خواهند داشت.



وی ادامه داد: امیدواریم با تعاملاتی که صورت خواهد گرفت با توجه به جامعیت اندیشه‌های استاد مطهری امکان برگزاری این همایش در کشورهای دیگر نیز فراهم شود.



دبیر علمی همایش در پایان گفت: در این همایش هشت مقاله ارائه خواهد شد و ضمن چاپ مجلد مقالات برتر، جوایزی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.