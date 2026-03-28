بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام هشدار سطح زرد هواشناسی برای آسمان لرستان و فعالیت آن از بعدازظهر یکشنبه تا سهشنبهشب، اظهار داشت: بارش پراکنده و رگباری باران، رعدوبرق، رگبار تگرگ، رگبار برف در مناطق سردسیر و کوهستانی، وزش باد شدید، کاهش دما برای استان پیشبینی میشود.
وی از اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی معابر و جادهها، ایجاد رواناب و آبگرفتگی معابر، احتمال سیلابی شدن مسیلها، احتمال کولاک برف در محورهای مواصلاتی، احتمال آسیب به محصولات کشاورزی، افزایش مصرف حاملهای انرژی، خطر سقوط اشیا، کاهش میدان دید افقی و... در استان خبر داد و گفت: احتیاط در انجام سفرهای برونشهری، عدم انجام فعالیتهای کوهنوردی و طبیعتگردی، عدم تردد و توقف در حاشیه مسیلها و رودخانهها و خشکه رودها، همراهداشتن تجهیزات زمستانه در محورهای مواصلاتی کوهستانی و انجام رانندگی ایمن، آمادگی دستگاههای خدمترسان بهویژه راهداری و شهرداری، مدیریت بهینه انرژی و صرفهجویی در مصرف گاز و برق، تحکیم سازهها و... موردتوجه قرار گیرد.
نظر شما