تحریم نفتی ایران امنیت بازارهای جهانی را به مخاطره می اندازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری " تایمز آنلاین"، کارشناسان انرژی اعلام کردند: در صورت تحت فشار قراردادن شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران که دومین کشور بزرگ تولید کننده اوپک است، بازارهای جهانی نفت با کاهش عرضه مواجه خواهد شد.

دیوید کرچ یک کارشناس انرژی در موسسه " پی اف سی" در واشنگتن با اعلام این که ایران برای نگه داشتن سطح تولید نفت خود در مرز 4 میلیون بشکه در روز به سالانه 9 میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، افزود: کمبود سرمایه گذاری در صنعت انرژی ایران سالانه کاهش 10 درصدی در تولید انرژی این کشور را به همراه دارد.

وی همچنین افزود: از آنجایی که نیاز داخلی ایران به نفت و گاز سالانه 8 درصد افزایش می یابد در صورت عدم تامین سرمایه گذاری های لازم در صنعت انرژی این کشور، میزان صادرات نفت و گاز آن تا سال 2015 به شدت کاهش می یابد.

ایران در حال حاضر دومین کشور بزرگ تولید کننده نفت اوپک و چهارمین کشور بزرگ تولید کننده نفت جهان است که با تولید روزانه 4 میلیون بشکه معادل 5 درصد نفت دنیا را تامین می کند

این در شرایطی است که نگرانی ها مبنی بر افزایش قیمت نفت تا مرز 121 دلار به همراه چشم انداز نامناسب بازار عرضه نفت کشوورهای مصرف کننده را به شدت نگران کرده است.

در همین حال کارشناسان موسسه "گلدمن ساچ" پیش بینی کردند: افزایش تقاضای جهانی نفت و از سوی دیگر کاهش عرضه نفت موجب خواهد شد تا قیمت نفت تا دو سال آینده به 200 دلار در هر بشکه افزایش یابد.